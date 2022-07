Pozicionirali se kao predvodnik digitalizacije u bankarstvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Addiko banka je u proteklih šest godina isporučila gotovo deset miliona EUR neto profita, pozicionirajući se kao predvodnik digitalizacije u bankarstvu, ali i kao primjeran poslodavac i partner zajednici u kojoj posluje, saopštio je predsjednik Upravnog odbora, Christoph Schoen.

„U proteklih šest godina isporučili smo gotovo deset miliona EUR neto profita. Postali smo samofinansirajuća banka, promijenili smo strukturu finansiranja. Poboljšali smo kapitalnu poziciju za skoro 18 odsto, ojačali smo menadžment upravljanja rizicima, menadžment upravljanja troškovima i imamo napredan sistem unutrašnje kontrole“, rekao je Schoen u intervjuu agenciji Mina-business.

On je, odgovarajući na pitanje kako je zadovoljan ostvarenim rezultatima od kada banka posluje pod Addiko brendom od 11. jula 2016, naveo da od tog perioda u Addiko banci žive i rade jasno, jednostavno i direktno bankarstvo.

„Od tada do danas postigli smo mnoge uspjehe, postali smo specijalizovana banka za kreditiranje potrošača i finansiranje malih i srednjih preduzeća, pozicionirali se kao predvodnici digitalizacije u bankarstvu, ali i kao primjeran i poželjan poslodavac i partner zajednici u kojoj poslujemo“, kazao je Schoen.

On je saopštio i da su, u vrijeme izazovnog perioda, koji je srećom za nama, dokazali da imaju snagu i stabilnost i pozitivno poslovali, a što je još ohrabrujuće prva polovina ove godine pokazuje fantastične rezultate, koji se prije svega ogledaju u više od 13 miliona ukupnih plasmana u prvom kvartalu.

„Dakle, postigli smo dosta proteklih godina i na to sam zaista ponosan. Naši rezultati odraz su uspješne strategije i povjerenja klijenata, ali i snage našeg tima, jer smo radili na tome da okupimo i razvijemo tim koji je sposoban, pouzdan, agilan i koji dijeli iste vrijednosti. To naše putovanje i dalje traje, jer konstantno radimo na tome da budemo još brži, efikasniji i bolji“, poručio je Schoen.

Addiko banka je prepoznata po principu poslovanja „jasno, jednostavno i direktno bankarstvo“. Schoen je, na pitanje da li je takav pristup naišao na odobravanje građana i privrede i planiraju li da nastave sa tim poslovnim konceptom, odgovorio da su u banci dali obećanje pružanja jednostavnog i direktnog bankarstva.

„Mi zaista kao tim i organizacija živimo u skladu sa tim obećanjem. Sproveli smo potrebne organizacione promjene, reorganizovali procese, napravili značajan iskorak u digitalizaciji i automatizaciji procesa i proizvoda“, rekao je Schoen.

On je naveo da su to njihovi klijenti prepoznali, pa su tokom prošle godine ostvarili rast kredita u fokus segmentima, a naročito u segmentu potrošačkih kredita.

„Pozicionirali smo se dobro i naši tržišni udjeli u gotovinskim kreditima rastu. U prva tri mjeseca plasirano je 38 odsto više kredita u odnosu na posljednji kvartal prethodne godine. Takođe, broj podnesenih zahtjeva za kredit je porastao 40 odsto što nam govori da je interesovanje građana za kredite u usponu“, precizirao je Schoen.

On je naveo da brojke pokazuju da ih klijenti prepoznaju.

„Nastavljajući da pratimo želje i potrebe svojih klijenata, napravili smo korak dalje kada je reč o pozicioniranju na finansijskom tržištu i predstavili se javnosti na nov način. To smo učinili ove godine u maju, kada smo lansirali strategiju repozicioniranja i predstavili novi imidž u liku novog brend karaktera – Oskara H, netipičnog bankara i hrčka koji nam pomaže da ispunimo obećanja data strategijom“, podsjetio je Schoen.

Suština te strategije je da, kako je dodao, učine život jednostavnijim, da pomognu klijentima u nepredviđenim situacijama i da im pruže dodatan finansijski podsticaj u bilo kojoj životnoj situaciji.

„Ideja koja stoji iza novog kreativnog koncepta je da Oskar H. prolazi kroz sve životne situacije savremenog doba, zajedno sa svojim klijentima, istražuje njihove potrebe i interesovanja i brine o njima: pomaže i podstiče. On ne komplikuje, on jednostavno pozajmljuje“, kazao je Schoen.

S druge strane, Addiko, kao specijalizovana banka za brze keš kredite i predvodnik digitalizacije bankarskih usluga, vodi se željom da za svoje klijente bude fleksibilna i dostupna uvijek i svuda.

Schoen je, odgovarajući na pitanje šta predviđa nova strategija poslovanja Addiko banke i šta će ponuditi klijentima u dijelu usluga i proizvoda, kazao da su kao dio Addiko grupacije, sa sjedištem u Beču, u prethodnom periodu napravili velike digitalne iskorake i učinili da osnovne bankarske usluge u Crnoj Gori budu praktičnije, direktnije i efikasnije.

„Imajući u vidu činjenicu da poslujemo na tržištu zajedno s velikim brojem banaka, koje su uglavnom univerzalne, tačnije nude svim segmentima klijenata sve bankarske proizvode i usluge naša strategija je da budemo najbolji u segmentima za koje smo procijenili da predstavljaju optimalan odnos profita i rizika“, objasnio je Schoen.

Tačnije, umjesto da budu prosječni u svemu, ono što žele i na čemu predano svi rade je da, kako je rekao, postanu najbolja banka za brze kredite za potrošače i mala i srednja preduzeća.

„Potrošački krediti – zato što klijenti žele brz i jednostavan kredit, koji mogu da potroše kako oni žele, bez komplikacija i suvišnog objašnjavanja banci i dokazivanja kako će, kada i gdje koristiti pozajmljeni novac. Mala i srednja preduzeća – zato što smatramo da su ona srce naše ekonomije i želimo da im pomognemo da obezbijede potrebno finansiranje i da s njima gradimo dugoročnu saradnju, odnosno da rastemo zajedno“, precizirao je Schoen.

Pored standardnih atraktivnih ponuda za keš kredite, banka omogućava klijentima da svoje štedne uloge čuvaju uz jedinstvene kamatne stope, a u rođendanskom duhu ove godine su omogućili posebne povoljnosti za nove depozite, čuvajući povjerenje klijenata koje nam je dato već šestu godinu za redom.

Schoen je, govoreći o planovima u narednom periodu kada je riječ o pozicioniranju banke na tržištu, kao i širenju usluga i proizvoda, kazao da u stalnom traganju za inovativnim rješenjima, teže da svojim korisnicima prvi na tržištu donose novitete u bankarskim uslugama, koji im olakšavaju život i rad.

„Posebno, jer poslujemo u vremenu intenzivne transformacije i da bismo bili uspješni u onome što radimo, moramo biti proaktivni i prilagođavati svoje strategije i poslovne modele trendovima i izazovima koji su pred nama“, poručio je Schoen.

Trendovi koji su već duže vrijeme prisutni u bankarstvu su, kako je naveo, digitalizacija poslova i procesa i oba procesa vode do bolje, jednostavnije i jeftinije usluge za klijente.

„Današnja specijalistička uloga Addiko banke rezultat je godina rada i truda, te sada možemo reći kako smo napravili značajni iskorak u poslovanju. Najviše smo resursa ulagali upravo u brze kredite za stanovništvo i male preduzetnike, a iz svega toga se i rodio novi slogan banke Vaš najbolji izbor za brze kredite”, dodao je Schoen.

Zahvaljujući tome, danas Addiko keš kredit klijenti mogu da zatraže i online putem, dobiju preliminarni odgovor odmah i realizuju pozajmicu uz samo jedan dolazak u banku, bez duge i komplikovane procedure koja nam je svima dugo bila asocijacija na zahtjev za kredit.

„Ukratko rečeno, ne može biti jednostavnije i brže. Posebno nam je drago što klijenti kada se lično uvjere u brzinu i jednostavnost naših proizvoda, sami postaju naši najbolji ambasadori. Izražavajući zahvalnost za njihovu lojalnost i povjerenje, kao i u čast rođendana Addiko brenda, ovog mjeseca ćemo imati posebne ponude za sve klijente“, naveo je Schoen.

On je dodao da, pored brzih kredita, koji su vrlo atraktivni, zadovoljstvo im je što mogu ponuditi i veoma atraktivne proizvode u dijelu depozita, uz odlične kamatne stope.

