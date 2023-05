Živković: Budućnost Crne Gore mora biti evropska i napredna

Podgorica, (MINA) – Budućnost Crne Gore mora biti evropska, savremena i napredna, kazao je nosilac liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” i vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista(DPS), Danijel Živković navodeći da je siguran u izbornu pobjedu.

Kako su kazali iz DPS-a, Živković je rekao da izborna lista njihove koalicije temelji na vrijednostima koje čine srž Crne Gore.

“To su sloboda, pravda, jednakost i demokratija. Duboko sam siguran da je ovo ubjedljivo najbolja politička ponuda na ovim izborima”, rekao je Živković na konvencji u Baru.

On je naveo da se na listi se nalazi pet doktora nauka, osam doktora medicine, više univerzitetskih profesora, 12 magistara.

“Na listi su sve ostvareni ljudi, sportisti, poljoprivrednici, ljudi iz svih krajeva Crne Gore i ljudi različitih nacionalnih, vjerskih i etničkih izjašnjenja, ali ljudi istih uvjerenja. Ljudi koje veže ideja budućnosti. Budućnosti Crne Gore koja mora biti evropska, savremena i napredna”, poručio je Živković.

On je kazao da je ponosan na to što se na listi nalazi i 40 odsto žena, veliki broj mladih ljudi, studenata ali i penzionera.

“Ljudi svih generacija i ljudi različitog političkog iskustva, ali ljudi koje vodi vizija – vizija Crne Gore u pokretu, kako i glasi naziv našeg programa”, rekao je Živković.

On je kazao da partije konstituenti koalicije čiji je predvodik, znaju šta su potrebe građana i ono što su svakodnevni problemi sa kojima se svaki pojedinac suočava.

“Nijesmo nažalost bili u prilici da u prethodne dvije i po godine te probleme rješavamo, jer smo imali dvije neuspješne i promašene vlade. Zbog toga sada od građana tražimo povjerenje, kako bi u narednom periodu život svakog pojedinca i svake porodice učinili boljim”, kazao je Živković.

On je ukazao da se njihova politika temelji na zajedništvu koje povezuje ljude i stvara platformu za dijalog, saradnju i rješavanje problema.

“Jedan od naših prioriteta je osnaživanje ekonomije, jer želimo da stvorimo ambijent kako bi Crna Gora bila najpoželjnija destinacija za investicije, za razvoj biznisa i za zapošljavanje”, kazao je Živković.

On je dodao da će uložiti i u obrazovanje kako bi mladi imali potrebne vještine za tržište rada u budućnosti.

Živković je poručio da je siguran da ih čeka pobjeda 11. juna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS