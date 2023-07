Vuksanović: Tražili smo dopunu principa PES-a o formiranju vlade

Podgorica, (MINA) – Za Hrvatsku građansku inicijativu (HGI) najvažnije je da smjer buduće vlade bude neupitno zapadni, poručio je lider te partije Adrijan Vuksanović, dodajući da su na sastanku sa predsjednikom Pokreta Evropa sad (PES) tražili dopunu principa za formiranje izvršne vlasti.

Na pitanje novinara da li, na osnovu onoga što su danas razmijenili, vidi HGI u budućoj Vladi, Vuksanović je odgovorio da je to vrlo ozbiljno pitanje.

„Odmah nakon izbora smo kazali da nećemo po svaku cijenu ulaziti u vlast, jer je nijesmo željni“, naveo je Vuksanović.

On je kazao da su danas razgovarali o vrijednostima i principima i da se nijesu „bavili matematikom“.

„Na osnovu toga mi ćemo se dalje opredijeliti, pri čemu razumijemo delikatnost sadašnjeg trenutka. Odluku ćemo donijeti kada se dodatno iskristališe cjelokupna situacija, na organima stranke, kako je to uobičajeno“, rekao je Vuksanović.

Upitan da li je za HGI prihvatljiv predlog principa PES-a o formiranju Vlade, on je kazao da su danas iskazali želju da se izvrši dopuna principa.

Vuksanović je dodao da će do večeras to uraditi i HGI i Albanska alijansa.

Upitan o kakvoj dopuni principa je riječ, on je kazao da će dati predlog dopune platforme sa principima u smislu integracije manjinskih naroda i njihovog doprinosa i značaja na društveno-političkoj sceni.

„Za HGI je od presudne važnosti da smjer buduće Vlade bude neupitno zapadni, jer to je ono što je naša politka. Crnu Goru vidimo na Zapadu, gdje je najviše svoja, u miru sa svima“, poručio je Vuksanović, navodeći da im je to presudno za formiranje buduće Vlade.

On je rekao da su pregovori protekli u dobrom duhu, njegujući kulturu dijaloga.

“Možemo reći da smo u određenom smislu zadovoljni sadržajem današnjih razgovora. To je bila prava prilika da pojasnimo neke detalje, neke nove okolnosti”, naveo je Vuksanović.

On je kazao da smatraju da treba nastaviti pregovarački proces, jer je, kako je dodao, ozbiljna stvar u pitanju.

“Treba formirati Vladu koja će ovu zemlju da vodi naprijed, koja će pokrenuti evropske integracije.

Računam da smo svjesni te odgovornosti i da sa tom sviješću idemo dalje”, poručio je Vuksanović.

Upitan na koje nove okolnosti je konkretno mislio, on je kazao da su o tome razgovarali i pojašnjavali sa Spajićem.

“Ne bih ni u jednom smislu otežavao pregovarački proces, već davao konstruktivan doprinos istom”, rekao je Vuksanović.

