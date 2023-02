Više od 11,8 hiljada stradalih u zemljotresu

Ankara, (MINA) – Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio Tursku i Siriju porastao je na više od 11,8 hiljada.

Prema posljednjim podacima, u Turskoj je poginulo najmanje 9.057, a u Siriji najmanje 2.802 osobe, prenosi Al Džazira Balkans.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan kazao je da je u toj državi povrijeđeno više od 52 hiljade osoba i da su srušene 6.444 zgrade.

Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavušoglu kazao je da Turska radi na otvaranju još dva granična prelaza sa Sirijom, kako bi omogućili protok humanitarne pomoći toj državi.

“Postoje određene poteškoće u pogledu pomoći Turske i međunarodne zajednice (do Sirije). Iz tog razloga se ulažu napori da se otvore još dva granična prelaza”, rekao je Čavušoglu.

