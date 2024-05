Zirojević: Katniću se krše osnovna ljudska prava

Podgorica, (MINA) – Svako ko se ogriješio o zakon treba da odgovara, ali nakon što mu država omogući poštovanje osnovnih prava i pravično suđenje, kazao je poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević i poručio da se bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću krše osnovna ljudska prava.

Zirojević je, u saopštenju dostavljenom medijima, ukazao na, kako je naveo, neljudski odnos prema Katniću, “kog nadležni državni organi ne gone, već ubijaju”.

“Svako ko se ogriješio o zakon neka odgovara, ali nakon što mu država omogući poštovanje osnovnih prava i pravično suđenje. Ovim tempom i na ovaj način, vrlo skoro bismo mogli doći do toga da je duže Aleksej Navaljni izdržao u Putinovom gulagu, nego što će Katnić u pritvoru nazovi demokratske države Crne Gore”, kazao je Zirojević.

On je naglasio da nema namjeru i da se ni do sada nije stavljao u ulogu bilo čijeg advokata, pa ni Katnićevog, niti je cijenio osnovanost optužbi koje mu se stavljaju na teret.

To je, kako je kazao, isključiva nadležnost tužilaštva – da dokazuje krivicu i nadležnog suda – da donese presudu.

“Ono na šta kao čovjek ne mogu da prećutim jeste neljudski odnos prema Katniću, čovjeku koji je mjesec dana prije hapšenja doživio plućnu emboliju, čiji je život u opasnosti, a kojem se, pred očima cjelokupne javnosti, krše osnovna ljudska prava”, kazao je Zirojević.

On je istakao da je Katniću “nasilno” dodijeljen advokat sa liste političkog subjekta čije lidere je kao tužilac procesuirao, a koji, prema dostupnim informacijama, nema iskustvo u krivičnim postupcima i “poznatiji je kao ronilac, nego kao advokat”.

“Nijesu dovoljna tužiocu Milošu Šoškiću bila dva vještaka koja su procijenila da je Katnić sposoban da prati istragu i učestvuje u saslušavanju svjedoka, već je, kako bi se odugovlačila procedura, a Katniću kršila osnovna prava, angažovan i treći”, objasnio je Zirojević.

Prema njegovim riječima, Katniću se ne dozvoljava da učestvuje u procesu, nego se očekuje da svoju odbranu prepusti advokatu za kog sumnja “da se udružio sa specijalnim tužiocem”.

“Činjenica da je Katniću ozbiljno ugroženo zdravlje očigledno ne interesuje nikoga, ni glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, niti bilo koga iz sudske ili izvršne vlasti”, rekao je Zirojević.

Kako je dodao, nevjerovatno je da se u državi kandidatkinji za članstvo u Evropskoj uniji (EU), dozvoljava takvo brutalno kršenje ljudskih prava.

“I žmuri na činjenicu da (politički) pritvorenik, u sedmoj deceniji života, može da umre u pritvorskoj jedinici”, poručio je Zirojević.

On je kazao da su takvi uslovi i tretiranje čovjeka u pritvoru karakteristični za neke afričke države, Sjevernu Koreju ili Rusiju.

“Ali su neprihvatljivi za demokratski razvijena, pa i za društva u tranziciji”, ocijenio je Zirojević.

