Budućnost dobila Partizan i izborila majstoricu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Partizana 74:73 i izjednačili na 1:1, u polufinalu plej-ofa Admiralbet ABA Lige.

Partizan je imao napad za pobjedu, ali Aleksa Avramović nije bio precizan u posljednjim sekundama utakmice.

Budućnost je odigrala dobar meč, posebno u trećoj i posljendjoj četvrtini.

U 36. minutu razlika je iznosila devet poena prednosti (68:59), dok je na minut i četiri sekunde prije kraja bilo 74:69.

Sa četiri vezana poena, Kevina Pantera i Avramovića sa linije slobodnih bacanja, Partizan je uspio da zaostatak svede na poen (74:73).

Priliku da riješi pitanje pobjednika imao je Kenan Kamenjaš, ali nije realizovao oba bacanja, pa je Partizan dobio šansu da napravi preokret, ali nije imao sreće.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Jogi Ferel sa 13, Kenan Kamenjaš je ubacio 12, Nikola Tanasković 11, a poen manje Flečer Megi.

U beogradskoj ekipi najbolji je bio Kevin Panter sa 17 košaeva.

Odlučujući treći meč na programu je u petak u Beogradu.

Za finale večeras igraju i Mega i Crvena zvezda, koja je u prvom duelu bila ubjedljiva 103:73.

