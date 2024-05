Zenović: Crna Gora će postati članica EU do 2028. godine

Podgorica, (MINA) – Proširenje Evropske unije (EU) mora biti zasnovano na zaslugama i reformskoj snazi države kandidata, kazao je glavni pregovarač Crne Gore sa Unijom Predrag Zenović, dodajući da će Crna Gora postati članica EU do 2028. godine.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Zenović je to kazao u Beču na panelu “Dan Evrope 2024. – Priča o uspjehu proširenja – povezivanje prošlosti i budućnosti“, koji je organizovan povodom 20 godina od petog i najvećeg proširenja EU, kao i 30 godina od učlanjenja Austrije.

„Veliko proširenje EU iz 2004. godine je izbrisalo granice u Evropi i donijelo ispunjenje viševjekovnih snova centralnoevropskih naroda o jedinstvenoj Evropi“, kazao je Zenović.

On je ukazao na značaj politike proširenja i istakao da je važno da ona i dalje ostane visoko na listi prioriteta EU, posebno zbog transformativne moći koju ima na države koje su u procesu pridruživanja.

Prema riječima Zenovića, te granice treba brisati i prema Zapadnom Balkanu, osnažiti proširenje i postaviti ga kao prioritet nove Evropske komisije.

“Proširenje mora biti zasnovano na zaslugama i reformskoj snazi država kandidata. Crna Gora će biti 28. država članica EU do 2028. godine“, poručio je Zenović.

Ministarka za EU i Ustav Austrije Karolina Eštadler istakla je važnost nastavka proširenja EU i ohrabrila države Zapadnog Balkna i Crnu Goru, kao predvodnicu u procesu pristupanja Uniji.

Kako se navodi u saopštenju MEP-a, učesnici panela su istakli da jubileji predstavljaju prekretnicu u evropskim integracijama i priliku da se kroz dijalog sagleda prošlost, sadašnjost i budućnost EU.

“Da se podsjeti na značaj procesa proširenja, kako za države koje pristupaju, tako i za stare članice, ali i ukaže ne naučene lekcije koje mogu biti od značaja za nove talase proširenja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, događaj je organizovan na inicijativu ambasada Slovenije i Češke, u saradnji sa Predstavništvom Evropske komisije u Austriji i ambasadama Kipra, Estonije, Mađarske, Letonije, Litvanije, Malte, Poljske i Slovačke, i uz podršku belgijskog predsjedništva Savjeta EU.

Iz MEP-a su kazali da su na panelu govorili i zamjenica premijera za evropske integracije Moldavije Kristina Gerasimov, bivši glavni savjetnik slovenačke vlade za finansijske aspekte pristupanje Slovenije EU Mojmir Mrak, politikolog i profesor na Koruškom univerzitetu primijenjenih nauka Kathrin Stainer-Hammerle i bivši komesar EU, potpredsjednik Evropskog parlamenta i pregovarač za prijem Češke u EU Pavel Telička.

