Pokrenut disciplinski postupak protiv Sutjeske i Simića

Podgorica, (MINA) – Disciplinska komisija pokrenula je danas disciplinski postupak protiv Sutjeske zbog slabe organizacije i nereda navijača na utakmici protiv Petrocxa, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Pokrenut je i disciplinski postupak protiv fudbalera nikšićkog tima, Marka Simića, zbog nesportskog ponašanja.

Navodi se da je Simić vrijeđao sudije utakmice poslije završetka utakmice sa Petrovcem.

Disciplinska komisija reagovala je zbog dešavanja na utakmici između Sutjeske i Petrovca, koja je u 67. minutu bila prekinut zbog utrčanja domaćih navijača na teren stadiona kraj Bistrice, od kojih je jedan od njih i pokušao da udari sudiju Dejana Markovića.

