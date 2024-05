Borusija u finalu Lige šampiona

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Borusije iz Dortmunda plasirali su se u finale Lige evropskih šampiona.

Borusija je večeras na Parku prinčeva, u revanš meču polufinala, savladala Pari Sen Žermen 1:0 i sa dva trijumfa izborila veliko finale.

Dobila je istim rezultatom i prvi međusobni duel u Dortmundu.

Strijelac jedinog pogotka bio je Mats Humels u 50. minutu.

Borusija će treći put u klupskoj istoriji igrati finale Lige šampiona.

Šampionski trofej osvojila je 1997. pobjedom protiv Juventusa 3:1, dok je 2013. godine izgubila finale od Bajerna iz Minhena 2:1.

Rival Borusiji u finalu biće bolji iz sjutrašnjeg duela Reala i Bajerna u Madridu (2:2).

Finalni meč na programu je 1. juna u Londonu.

