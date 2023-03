UP i ANB da nastave sa aktivnostima obezbjeđivanja pravosudnih institucija

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde obrazovaće međuresorsku radnu grupu za implementaciju odredbi zakona o sudovima i o državnom tužilaštvu, koje se odnose na poslove obezbjeđenja objekata pravosudnih institucija.

Sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, na kojoj je razmatrano pitanje unapređenja bezbjednosti objekata pravosudnih institucija u kontekstu posljednjeg nemilog događaja na ulazu Osnovnog suda u Podgorici, održana je danas.

Iz Vlade su saopštili da su zaduženi Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbjednost da, u koordinaciji sa pravosudnim institucijama i međuresorskom radnom grupom, nastave da preduzimaju aktivnosti u cilju obezbjeđivanja pravosudnih institucija.

“Uz moguće izmjene radnih procesa, prilagođavanja načina rada i obima angažovanja policijskih službenika, u periodu preduzimanja srednjoročnih i dugoročnih aktivnosti i potpune implementacije odredbi koje se odnose na bezbjednost pravosudnih institucija”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je Vijeće pružilo snažnu podršku zaposlenima u pravosudnim organima, a posebno u Osnovnom sudu u Podgorici u kontekstu posljednjeg nemilog događaja.

Vijeće je, kako se navodi, predložilo Vladi da na odgovarajući način konkretizuje tu podršku.

Na sjednici je razmotren izvještaj o preduzetim aktivnostima povodom rješavanja sajber napada Savjeta za informacionu bezbjednost i izvještaji američke Agencije za istraživanje (FBI) i francuske Nacionalne agencije za sajber bezbjednost (ANSSI).

Konstatovano je da, usljed specifičnosti i složenosti sajber napada, nije utvrđena njegova atribucija – karakteristika koja bi ukazala ko stoji iza napada.

Iz Vlade su rekli da ti izvještaji sadrže veliki broj podataka značajnih za unapređenje sajber bezbjednosti u Crnoj Gori.

S tim u vezi, konstatovano je da je unaprijeđen sistem detektovanja i ranog otkrivanja sajber prijetnji.

Vijeće je, kako se navodi, pohvalilo aktivnosti i napore nadležnih organa, a posebno intenzivne aktivnosti u cilju osnivanja Agencije za sajber bezbjednost u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno, vijeće je razmatralo i pitanja mogućih prijetnji po nacionalnu bezbjednost i borbe protiv organizovanog kriminala.

“Date su smjernice Birou za operativnu koordinaciju u cilju realizacije zadataka organa obavještajnog sektora radi otkrivanja, sprečavanja i procesuiranja fizičkih i pravnih lica, koja ostvaruju maligni uticaj u kontekstu mogućih prijetnji po nacionalnu bezbjednost, ekonomske interese Crne Gore i povezanosti sa organizovanim kriminalnim grupama”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da se podaci korišćeni za izradu Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA2021) odnose na period do 2021. godine.

Iz Vlade su kazali da je, imajući to u vidu, Vijeće uputilo smjernicu Birou za operativnu koordinaciju da se pristupi ažuriranju tog dokumenta, uključujući i podatke koji se odnose na pokretnu i nepokretnu imovinu članova organizovanih kriminalnih grupa, kao i najnovnije podatke koji se odnose na angažovanje lica u međunarodnom krijumčarenju narkotika.

Oni su rekli da je, takođe, u okviru borbe protiv organizovanog kriminala, Vijeće donijelo zaključak kojim se zadužuje Biro za operativnu koordinaciju da obrazuje međuresorski radni tim povodom prikupljanja podataka u odnosu na osobe koje se nalaze na nacionalnim i međunarodnim potjernicama.

Sjednici Vijeća, pored predsjednika tog tijela Dritana Abazovića i članova, prisustvovali su vršiteljka dužnosti (v.d.) vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, predsjednik Ustavnog suda Budimir Šćepanović, v.d. predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković, predsjednica Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović.

Iz Vlade su naveli da su sjednici prisustvovali i direktor Uprave policije Zoran Brđanin, predsjednica Sudskog savjeta Vesna Zvicer i predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović.

