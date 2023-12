Uhapšene tri osobe zbog pokušaja ubistva na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je jutros tri osobe osumnjičene za pokušaj ubistva na Cetinju 13. septembra, i protiv njih su podnijete krivične prijave, saopštio je iz Uprave policije.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora policije za Sektor za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović kazao je da su službenici tog sektora i Regionalnog centra bezbjednosti Centar, u saradnji sa FC Danilovgrad i koordinaciji sa tužilaštvom, rasvijetlili teško krivično djelo, nakon čega je jutros uslijedilo hapšenje članova kriminalnih grupa.

Kako je pojasnio, riječ je o rasvjetljavanju pokušaja ubistva koje je izvršeno 13. septembra postavljanjem improvizovane eksplozivne naprave velike razorne moći pod vozilo „Tojota Rav 4“, vlasništvo G.S. sa Cetinja.

„Osnovano se sumnja, kako je krivičnom prijavom predstavljeno Višem državnom tužiocu, da su B.P. (35), V.V. (28) i V.V (28) izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju u sticanju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija“, naveo je Šćepanović u saopštenju.

On je kazao da će sve tri osumnjičene osobe uz krivične prijave biti sprovedene na dalju nadležnost Višem državnom tužiocu u Podgorici.

„Dva osumnjičena se u evidencijama policije vode kao operativno interesantne osobe bliske jednoj kriminalnoj grupi, dok je jedno lice visokorangirani član kriminalne grupe“, rekao je Šćepanović.

On je poručio da će Uprava policije, kao pouzdan partner u sistemu bezbjednosti, shodno postavljenim prioritetima nastaviti odlučnu borbu protiv kriminala.

„Sa primarnim fokusom na neutralisanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih osoba u cilju stvaranja povoljnog bezbjedonosnog ambijenta za građane“, zaključio je Šćepanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS