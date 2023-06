Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad uhapsili su P.Ć. (40) iz Nikšića osumnjičenog za ubistvo iz koristoljublja S.B, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, u subotu uveče oko 20 sati i 50 minuta dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Nikšić građani su obavijestili da je u mjestu Slano u blizini jedne porodične kuće nepoznati počinilac ubio S.B.

Dodaje se da su službenici policije po prijavi izvršili blokadu šireg lica mjesta i područja Broćanac, i vršeći pretragu terena za nepoznatim izvršiocem koji se dao u bjekstvo sa lica mjesta, na udaljenosti od dva kilometra od mjesta izvršenja, locirali P.Ć, za kojeg se sumnja da je izvršilac tog djela.

“P.Ć. je uhapšen, a daljom pretragom terena policijski službenici pronašli su sredstvo izvršenja krivičnog djela – nož, kao i predmete koji se sumnja da potiču iz izvršenja krivičnog djela, dva mobilna telefona, 715 EUR, bankovnu knjižicu, određenu količina zlata i satova, i pasoš P.Ć”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, uviđajem koji je izvršen na licu mjesta utvrđeno je da je počinilac izvršio premetačinu u kući oštećenog, i nakon izvršenja krivičnog djela pokušao se dati u bjekstvo vozilom oštećenog, u čemu nije uspio.

“Poznat je policiji iz prethodnog perioda po izvršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da će osumnjičeni P.Ć. u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

