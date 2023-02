U novim zemljotresima u Siriji i Turskoj 11 žrtava

Ankara, (MINA) – Najmanje 11 osoba je poginulo u sinoćnjim zemljotresima u Turskoj i Siriji, prenijele su danas agencije.

Najmanje šest ljudi je poginulo, a skoro 300 povrijeđeno u dva zemljotresa na jugoistoku Turske, prenosi turski list Hurijet.

Kako se navodi, najmanje 294 osobe su povrijeđene, od kojih je 18 u teškom stanju.

Turska uprava za vanredne situacije i prirodne katastrofe saopštila je da su zemljotresi jačine 6,4 i 5,8 stepeni po Rihteru pogodili sinoć provinciju Hataj i da su za njima usledila najmanje 32 naknadna potresa.

Potresi su se osjetili i u Siriji, Kipru, Grčkoj, Egiptu, Izraelu i Libanu.

U zemljotresu u Siriji je poginulo pet osoba u nekoliko gradova, a mediji različito izvještavaju o broju povrijeđenih.

Kako je navela Al Arabija, četvoro ljudi je poginulo u ponedjeljak u Siriji u stampedu izazvanom panikom zbog potresa u gradovima Alepo i Tartus, a jedna žena je izgubila život u Latakiji.

Prema navodima seizmologa, u pitanju je bio naknadni potres poslije razornog zemljotresa 6. februara u kojem je više od 47 hiljada ljudi izgubilo život u Siriji i Turskoj.

