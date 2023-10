Sjutra protest ispred zgrade Skupštine

Podgorica, (MINA) – Protest koji organizuje dio opozicionih partija i nevladinih organizacija biće održan sjutra ispred zgrade crnogorske Skupštine.

Poslanici bi sjutra, u nastavku konstitutivne sjednice, trebalo da izaberu rukovodstvo Parlamenta

i lidera koalicije Za budućnost Crne Gore Andriju Mandica za predsjednika Skupštine.

Potpredsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Jevto Eraković pozvao je građane na protest, navodeći da najava odlaganja popisa pokazuje da je građanska Crna Gora, kada se ujedini, kadra da odbrani svoje najvažnije principe.

“Neka se niko ne zavarava, nema odustajanja. Vidimo se na protestu”, napisao je Eraković na društvenoj mreži X.

On je kazao da je nakon formalne odluke o odlaganju potrebno uspostaviti dijalog, da se sve sporne tačke riješe i zajednički odredi datum početka popisa – bez ikakvih unaprijed donijetih rješenja.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević, rekao je da je sjutra važan dan.

“Sjutra će nova parlamentarna većina za predsjednika Skupštine izabrati čovjeka koji je, sa svojim saborcima, u plenarnoj sali gazio Ustav Crne Gore. Čovjeka čija ideološka profilacija predstavlja sve ono protiv čega se borimo”, kazao je Zirojević.

On je istakao da će jedan vid borbe biti u Skupštini, argumentovano i snažno, bez uzmicanja.

“Drugi vid borbe morate biti vi, građanke i građani, koji ćete jasno reći NE politici nove parlamentarne većine. Vidimo se sjutra u 18. sati”, porčio je Zirojević.

