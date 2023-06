Ponavljaju se izbori na jednom biračkom mjestu na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud je usvojio žalbu izborne liste Socijaldemokratske partije (SDP) i ukinuo rješenje Državne izborne komisije (DIK), pa će parlamentarni izbori biti ponovljeni na jednom biračkom mjestu na Cetinju.

“Izborna komisija Prijestonice Cetinje dužna je da u skladu sa zakonom i stavovima iz ove odluke, odluči o raspisivanju i ponovi izbore na biračkom mjestu broj 16 Lovćenski partizanski odred II”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Ustavni sud je, kao neosnovane, odbio žalbe predsjednika Opštinskog odbora SDP Bijelo Polje Adnana Strikovića, podnosioca izborne liste “SDP- Za našu kuću” Nikole Đuraškovića i predsjednika SDP Rožaje Jasmina Bralića, izjavljene protiv rješenja DIK.

Iz Ustavnog suda su rekli da su jednoglasno odbacili žalbe Ž.D. kao nedopuštene.

