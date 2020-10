Plan će podržati realizaciju izgradnje autoputa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomsko investicioni plan za Zapadni Balkan podržaće realizaciju izgradnje autoputa Bar – Boljare i biće podsticaj za nacionalnu privredu i regionalne razlike, poručio je evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Oliver Varhelji.

„Plan je osmišljen da pokrene ekonomski oporavak kroz značajniji investicioni paket“, kazao je Varhelji.

On je, obraćajući se poslanicima u crnogorskom parlamentu, rekao da je Crna Gora dobila pomoć, kao i da je isplaćena prva tranša 30 od 60 miliona EUR.

On je naveo i da planiraju da mobilišu do devet milijardi EUR, u okviru grantova, kako bi podržali priblžavanje regiona EU.

Varhelji je kazao da je investicioni paket strukturiran od deset budućih inicijativa u ključnim oblasti, i to saobraćaj, energetika, životna sredina, digitalna ekonomija, privatna industrija, mladi.

“Plan će u Crnoj Gori podržati realizaciju najveće javne investicije – izgradnju autoputa Bar-Boljari, čime će država biti integrisana u regionalni krak Tent-T mreže”, rekao je Varhelji.

Prema njegovim riječima, to će biti podsticaj za nacionalnu privredu i odgovoriće na socijalne razlike između sjevera i juga.

On je kazao da će željeznička ruta koja povezuje Beograd, Podgoricu i Luku Bar biti obnovljena od granice do mora, a put od Podgorice do Sarajeva je takođe izabran, jer je to važna veza u regionu.

Prema njegovim riječima, postoji ogroman jaz između Zapadnog regiona i EU.

„Što brže zatvorimo taj jaz brže ćemo kreirati održive, jake tržišne ekonomije i vi ćete moći brže da pristupite EU“, poručio je Varhelji.

On je kazao da stanje u svijetu izazvano koronavirusom nije odvratilo EU da zadrži Zapadni Blakan kao ključni prioritet za EU.

„Budućnost čitavog regiona je u EU i u našem je strateškom interesu da vam pomognemo da se približite EU“, poručio je Varhelji.

Varhelji je naveo da će rast investicija biti moguć samo ako su vlade čvrsto posvećene i implementiraju fundamentalne reforme zasnovane na evropskim vrijednostima.

On je naveo da je Crna Gora trenutno u delikatnom periodu nakon izbora i dodao da cilj pristupanja EU uživa podršku parlamentu.

“To je dobar osnov za čitav niz reformi i odluka koje će zahtijevati kvalifikovanu većinu u parlamentu”, kazao je Varhelji.

On je kazao da mu je drago, jer se politički dijalog vraća u parlament nakon izbora održanih 30. avgusta.

Varhelji je na konfrenciji za novinare rekao da plan za Zapadni Balkan treba da omogući rasta ekonomije i otvaranje novih radnih mjesta, što je važno zbog krize koju je izazvao covid 19.

On je predložio da se diversifikuju energetski izvori i da se iz upotrebe postepeno izbaci ugalj.

„Spremni smo da radimo zajedno kako bi smo stvorili nove prilike za region na način što ćemo pomoći vladama da stvore nove vještine koje su potrebne“, kazao je Varhelji.

On je poručio da u četiri do pet godina to može biti ogromna ključna promjena.

Predsjednik Parlamenta Aleksa Bečić poručio je Varheljiju i šefici Delegacije Evropske unije (EU) u Podgorici Oani Kristini Popi da opozicija i vlast, zajedno, predano i posvećeno rade na svim reformama ključnim za napredak u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

“I na tom putu očekujemo podršku. U visokom domu imamo evropsku vlast i evropsku opoziciju”, rekao je Bečić.

On je kazao da Skupština prepoznaje svoju ulogu u rješavanju izazova i ubrzanju evropskog puta zemlje.

“Otvoreni smo za konstruktivne kritike. Želim da pošaljem poruku da je neophodno snažno prisustvo Unije u regionu”, poručio je Bečić.