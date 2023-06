PES-u 24 mandata, koaliciji Zajedno 21

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad je na parlamentarnim izborima osvojio 25,55 odsto glasova, odnosno 24 mandata, a koalicija Zajedno, okupljena oko Demokratske partije socijalista, 23,26 odsto ili 21 mandat, pokazuju privremeni rezultati Državne izborne komisije (DIK).

Rezultati, koje je DIK utvrdio na večerašnjoj sjednici u Podgorici, pokazuju da je koalicija Za budućnost Crne Gore osvojila 14,76 odsto glasova, odnosno 13 mandata, koalicija Demokrata i Građanskog pokreta URA 12,5 odsto, ili 11 mandata, a Bošnjačka stranka 7,09 odsto glasova, odnosno šest mandata.

Koalicija Socijalističke narodne partija (SNP) i Demos dobila je povjerenje 3,13 odsto birača i imaće dva poslanička mjesta.

Albanski forum je osvojio dva mandata sa 1,88 odsto glasova, a po jedan Albanska alijansa sa osvojenih 1,50 odsto i Hrvatska građanska inicijativa sa 0,74 odsto podrške birača.

Bez parlamentarnog statusa ostala je Socijaldemokratska partija koju je glasalo 2,9 odsto građana.

Ispod cenzusa su i Narodni pokret “Pravda za sve”, Pokret za promjene, pokret Preokret, Narodna koalicija “Složno i tačka” i lista “Mi možemo”.

Prema podacima DIK-a, na izborima je glasalo ukupno 305.125 birača, a važećih listića je bilo 302.217.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS