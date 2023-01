Namjeravaju da objedinjenu Luku Bar vrate u državno vlasništvo

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Crnogorska Vlada namjerava da objedinjenu Luku Bar vrati u državno vlasništvo, rekao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on je danas započeo pregovore o preuzimanju sa turskom kompanijom Port of Adria, koja upravlja dijelom Luke Bar.

“Abazović je istakao da Vlada Crne Gore ima namjeru da objedinjenu Luku Bar vrati u državno vlasništvo i da, uz ozbiljan plan i uspješno poslovanje, ona ostvaruje mnogo veće prihode nego što je to do sad bio slučaj”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Abazović je poručio da su na dobrom putu da zaokruže tu transakciju i da imovinu Luke Bar vrate u državno vlasništvo.

On je ocijenio da se prethodna odluka o segmentaciji Luke Bar pokazala kao potpuno promašena politika.

“Vlada ima veliku ambiciju da objedinjenu Luku Bar učini generatorom privrednog razvoja koji će promijeniti cijelu Crnu Goru”, poručio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS