MINA Video: Pogledajte kako je večeras izgledao protest u Podgorici

Na platou ispred Skupštine Crne Gore večeras je održan drugi protest pokreta Ima nas.

Građani su oko 21 sat krenuli u protestnu šetnju od Skupštine, Ulicom Stanka Dragojevića, Bulevarom Ivana Crnojevića i Ulicom Slobode do Trga nezavisnosti.

Na prvom protestu građani su zatražili povlačenje izmjena Zakona o predsjedniku Crne Gore, dogovor oko izbora sudija Ustavnog suda i održavanje vanrednih parlamentarnih izbor.

