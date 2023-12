Incidenti na protestu u Beogradu, razbijen ulaz u gradsku skupštinu

Beograd, (MINA) – Opozicioni predstavnici sa liste Srbija protiv nasilja (SPN) i demonstranti pokušavaju da uđu u Skupštinu Beograda, na sedmom protestu sa kojeg se traži poništavanje izbora u Srbiji.

Kako prenosi Slobodna Evropa, na platou ispred gradske skupštine je više hiljada građana.

Ulazi u Skupštinu Beograda su zaključani, a unutar zgrade se nalaze pripadnici policije sa opremom za razbijanje demonstracija.

Stakla na vratima i prozori su razbijeni, a policija je na demonstrante bacila suzavac.

Na glavnom ulazu u Skupštinu je jedan od pripadnika policije u civilu poručio okupljenima da bi “nasilan ulazak bio krivično djelo”.

Opozicija tvrdi da je vladajuća Srpska napredna stranka pokrala izbore, što vlast demantuje.

Ranije su opozicionari sa liste SPN poručili da hoće da uđu u Skupštinu Beograda i da se obrate sa balkona gradske kuće, uz tvrdnje da su pobijedili na izborima u glavnom gradu.

