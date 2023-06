Erović: Rezultat iznad očekivanja

Krakov, (MINA) – Selektor atletske reprezentacije Crne Gore Osman Erović kazao je da je zadovoljan nastupom crnogorskih atletičara na ekiponom prvenstvu Evrope u Poljskoj, navodeći da je ostvaren plasman iznad očekivanja.

Crnogorska reprezentacija nastup u Silesiju, u trećoj grupi ekipnog takmičenja, završila je na osmom mjestu sa 258 bodova.

Erović je podsjetio da je uoči takmičenja cilj bio plasman među deset najboljih.

„Cilj nam je bio da budemo među deset najboljih reprezentacija treće grupe, a osvajanjem osmog mjesta ostvarili smo plasman iznad očekivanja. Rezultat dobija na značaju, ako se ima u vidu, da smo nastupali sa podmlađenom reprezentacijom, u kojoj su gotovo polovina bili debitanti.

Svi su opravdali očekivanja i bili na nivou svojih najboljih rezultata“, rekao je Erović agenciji MINA.

On smatra i da bi bodovni saldo bio još bolji, da nije bilo pehova u nekim disciplinama i sitnih problema sa povredama.

Iskusni stručnjak naglasio je da su poseban doprinos dali najiskusniji takmičari, odnosom na borilištu, ali i van njega. „Marija Vuković, Danijel Furtula, Tomaš Đurović, Dragan i Darko Pešič, Ljiljana Matović, Kristina Rakočević i Marija Bogavac opravdali su očekivanja i dali svoj maksimalan doprinos.

Veliki doprinos dala je i Slađana Pejović, koja je uprkos kasnijem oporavku od povrede, nastupila u više disciplina i osvojila dosta bodova“, rekao je Erović.

On je naglasio da je najveći dobitak takmičenja to što je nekoliko takmičara iskoristilo svoju šansu i pokazalo da se u budućnosti može ozbiljno računati na njih.

„Dobili smo nekoliko mladih takmičara, koji su svojim nastupom potvrdili da su budućnost crnogorske atletike. Tu prije svega mislim na Vesnu Kljajević, Anabelu Mujovi, Ognjena Marsenića“, rekao je crnogorski selektor.

On se zahvalio stručnom štabu na podršci i doprinosu koji su dali tokom takmičenja.

„Tokom sva tri naporna takmičarska dana bili su na visini zadatka, konstantno uz takmičare, dali su maksimalan doprinos. Zahvalio bih se i rukovodstvu Atletskog saveza i Crnogorskog olimpijskog komietta na podršci i uslovima koji su nam bili obezbijeđeni. Posebna draž je što je šampionat održan u okviru Evropskih igara i što smo imali priliku da prisustvujemo spektakularnoj ceremoniji svečanog otvaranja tog multisportskog događaja, koji je okupio oko sedam hiljada sportista iz 48 država Evrope“, rekao je Erović.

On je pohvalio i organizatora ekipnog prvenstva Evrope, navodeći da je bilo odlično organizovano u izvanrednim uslovima.

