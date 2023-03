Đukanović: Penzioneri su diskriminisani programom Evropa sad

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Penzioneri su, programom Evropa sad, diskriminisani i dovedeni u poziciju drugorazrednih građana, kazao je kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) za predsjednika države Milo Đukanović i poručio da ta nepravda mora da se ispravi.

Đukanović je, na tribini u sali Centra za kulturu u Gusinju, kazao da je apsolutno ubijeđen u svoju pobjedu na predsjedničkim izborima.

Kako je saopšteno iz DPS-a, on je rekao da se nije opredijelio da na izborima učestvuje da bi “još jednom po ko zna koji put pobijedio”.

“Što se pobjeda tiče, bilo ih je dovoljno i mogao sam mirno da završim sa učešćem na političkim takmičenjima. Opredijelio sam se zbog onog što mislim da treba svi zajedno da napravimo u Crnoj Gori tokom sljedećih pet godina“, poručio je Đukanović.

On je rekao da agonija, kroz koju se prolazi posljednje dvije i po godine, nije samo rezultat neznanja vlada Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića, već i njihove veoma loše namjere prema Crnoj Gori.

„Veoma je važno da prekinemo agoniju u kojoj Crna Gora živi tokom posljednje dvije i po godine, zahvaljujući neodgovornoj državnoj politici koju su personifikovale vlade Krivokapića i Abazovića”, smatra Đukanović.

On je kazao da nije u pitanju samo neznanje kada se jedna uspješna ekonomija, koja je bila najdinamičnija ekonomija na jugoistoku Evrope, dovede u stanje “ovakve depresije gdje investitori samo gledaju kako da što prije odu iz ove države”.

Đukanović je naveo da su ljudi koji se bave biznisom ozbiljno uplašeni zbog nepredvidivosti vladine politike.

“Ja zaista mislim da je riječ i o neznanju i o lošoj namjeri, i šta god da je u konačnom u pitanju to treba prekinuti i stvoriti uslove za povratak stabilnosti i za povratak ekonomskih i demokratskih reformi koje treba Crnu Goru da dovedu do EU“, kazao je Đukanović.

On je rekao da su penzioneri programom Evropa sad diskriminisani i dovedeni u poziciju drugorazrednih građana, kao i da ta nepravda mora da se ispravi.

„Nema normalnog čovjeka koji ne bi pozdravio napore politike da podigne nivo plata i penzija, ali nema ni odgovornog čovjeka koji će to raditi na ovakav način na koji to oni rade. Danas pogledajte kako žive naši penzioneri”, saopštio je Đukanović.

On je rekao da su penzioneri dovedeni u poziciju drugorazrednih građana države Crne Gore, zbog apsolutne nebrige tog programa i ove dvije Vlade u odnosu na najstariju populaciju.

“Svaka odgovorna vlast mora voditi računa toliko koliko može da popravi njihov materijalni status, ali popravljati samo materijalni status zaposlenih u javnom sektoru a zaboravite na penzionere to je apsolutno nepravda“, smara Đukanović.

On je rekao da je uz to uništen sistem zdravstvenog osiguranja.

„Danas javne ustanove nemaju antibiotike da daju bolesnicima, nego ih iz bolnice šalju u apoteku da kupe longacef da bi došli da ga prime u bolnicu“ kazao je Đukanović.

On je rekao da su pogubni efekti lošeg ekonomskog upravljanja državom i programa Evropa sad doveli do toga da je samo jedna opština sa sjevera podijelila plate, jer su osakaćeni finansijski kapaciteti opština.

„Pričam sa predsjednicima opština sa sjevera Crne Gore. Jedino je Petnica podijelila plate za za prethodni mjesec. Nijedna druga od opština na sjeveru. Takve su moje informacije”, saopštio je Đukanović.

On je rekao da zato što se izmjenama poreske politike kroz program Evropa sad oduzeo jedan dio prihoda koji pripada opštinama, i na taj su se način osakatili finansijski kapaciteti javnih finansija u opštinama.

Kako je Đukanović saopštio, opštine su opet u ozbiljnim problemima da servisiraju svoje službe i da na taj način pruže odgovarajući servis građanima.

On je istakao da vjeruje u razvojne resurse Crne Gore, da odgovorna vlada u kratkom roku može obezbijediti građanima standard Evropske unije (EU).

“Ubijeđen sam da imamo još toliko šansi koje nijesmo ni dotakli, da možemo u relativno kratkom roku zahvaljujući pametnom upravljanju tim resursima obezbijediti građanima Crne Gore život na nivou životnog standarda građanina EU“, rekao je Đukanović.

On je kazao da apsolutno podržava povećanje plata i penzija i da se to postiže intenziviranjem biznisa, investicija i nastankom novog društvenog proizvoda.

Kako je dodao, ako ne postoji taj redosljed poteza, onda se plate i penzije servisiraju iz kredita što je pogubno za ekonomiju jedne države.

Đukanović je rekao da pozdravlja ideju da se povećaju plate i penzije, ali i da se to može učiniti samo iz novostvorenoga poizvoda.

Prema njegovim riječima, prethodno se mora podstaći biznis i investicije da nastane novi društveni proizvod, nakon čega se ubiraju prihodi iz tog društvenog proizvoda za budžet, odakle se izmiruju plate i penzije.

“Ako nijeste uradili ovo prvo, onda ste se dakle oslonili da plate i penzije isplaćujete iz kredita dotle dok ima neko ko je spreman da vam ga da“, istakao je Đukanović.

On je ponovio da je, nakon smjene aktuelne vlasti, prioritet očuvanje dobrih odnosa između građana različitih vjera i nacija, što je posebno važno u uslovima narastajućih nacionalizama na Balkanu koji imaju namjeru da mijenjaju granice.

Kako je Đukanović saopštio, drugi prioritet se odnosi na dinamičan ekonomski razvoj

„Moramo se vratiti ozbiljnoj državnoj politici, u okviru toga ozbiljnoj ekonomskoj politici koja će uliti povjerenje ljudima iz biznisa i investitorima da nam budu partneri u izgradnji Crne Gore. Bez partnerstva između države i biznisa nema boljitka za državu“, kazao je Đukanović.

On je naveo da se treći prioritet odnosi na članstvo Crne Gore u EU.

„Bez ikakve dileme ubijeđen sam da u tom petogodišnjem mandatu Crna Gora postaje članica Evropske unije“, poručio je Đukanović.

„To je naš pogled na budućnost Crne Gore. Crna Gora u EU kao građanska država multietničke demokratije, dinamičnog ekonomskog razvoja iz kojega će se generisati rastući životni standard – sve ostalo su iluzije i populističke obmane“, istakao je Đukanović.

On je rekao da je bio na čelu Crne Gore kada je u njoj sačuvan mir.

”Ja sam bio na čelu Crne Gore kada je ovdje uspostavljena ekonomska održivost. Ja sam bio na čelu Crne Gore kada smo je zaštitili od bombardovanja NATO. Ja sam bio na čelu Crne Gore kada smo potpisali Beogradski sporazum, oborili tenzije u odnosima sa Srbijom i stvorili pretpostavku za organizaciju referenduma”, saopštio je Đukanović.

On je naveo da je bio na čelu Crne Gore kada su organizovali referendum i po najvišim demokratskim standardima u uslovima pune stabilnosti obnovili nezavisnost “bez kapi prolivene krvi”.

Đukanović je kazao da je bio na čelu Crne Gore tada kada su je uveli u NATO, i time, prema njegovim riječima, napravili jedini razumni izbor.

On je poručio da je bio na čelu Crne Gore i tada kada su krenule najkrupnije investicije, kada se uložilo milijardu EUR u auto-put, i isto toliko u podmorski kabl, kada je uloženo 800 miliona EUR u Portonovi, 700 miliona EUR u Porto Montenegro, 150 miliona EUR u zimske ski centre.

“Ja sam tada bio čelu Crne Gore i na čelu Crne Gore sam i danas kada smo u predvorju Evrope. To je moja legitimacija“, poručio je Đukanović.

On se ostvrnuo i na svoje protivkandidate, koji se prema njegovim riječima, predstvalju samo sa jednom porukom.

„Umjesto rezultata oni se predstavljaju samo sa jednom porukom – pobijedićemo Đukanovića”, kazao je Đukanović.

On je rekao da mu je teško da razumije opsesiju iole ozbiljnog čovjeka drugim čovjekom kako se god on zvao.

“I teško mi da razumijem kada se predstavljate građanima na izborima i očekujete njihovu podršku i kada nemate ništa da im kažete drugo sem da ćete nekog pobijediti”, dodao je Đukanović.

On je rekao da ga neće pobijediti.

“Ono što je olakšavajuća okolnost neće vam biti prvi put da prevarite. I drugo, pobijedićete me taman onako kao što ste pobjeđivali tokom ovih prethodnih decenija“, poručio je Đukanović.

Đukanović je rekao da je sada na ispitu “naša državna kuća”.

“Moramo znati da ovu bitku ne može dobiti ni Milo ni bilo ko drugi sam. Moramo učiniti sve što je u našoj moći da se ne bismo preispitivali 20. marta, da se ne bismo vajkali da li smo mogli ovo ili ono. Ajmo do 19. da uradimo sve što možemo da bismo potpuno isključili rizike i da bi se 19. naveče radovali još jednoj velikoj crnogorskoj i evropskoj pobjedi“, zaključio je Đukanović.

