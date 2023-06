Članstvo u EU podržava skoro 80 odsto građana

Podgorica, (MINA) – Podrška građana Crne Gore članstvu zemlje u Evropskoj uniji (EU) dostigla je rekordno visok nivo od 79,3 odsto, pokazalo je istraživanje koje je za potrebe Delegacije EU u Crnoj Gori sprovela agencija De Facto.

Iz Evropske kuće su rekli da je to porast podrške članstvu od 1,5 odsto u poređenju sa rezultatima istraživanja urađenog u novembru prošle godine.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa rekla je da joj je drago što je podrška crnogorskih građana članstvu u EU na tako visokom nivou.

“Ovako čvrstim pro-evropskim stavom, građani Crne Gore šalju jasnu i snažnu poruku da žele budućnost svoje zemlje u EU”, navela je Popa.

Ona je kazala da politički akteri treba da pronađu način da sarađuju u javnom interesu i iznad partijskih pozicija, kako bi sproveli ključne reforme i omogućili da ta dugogodišnja želja ogromne većine crnogorskih građana postane stvarnost.

Iz Delegacije EU su rekli da je istraživanje, koje je rađeno na uzorku od 1,2 hiljade ispitanika od 9. od 23. maja, pokazalo da više od polovine građana Crne Gore EU percipiraju kao najvećeg donatora u zemlji.

Prema njihovim riječima, da će Crna Gora biti članica EU vjeruje 75,9 odsto crnogorskih građana.

Iz Delegacije su istakli da raste i broj onih koji bi glasali na referendumu koji bi bio organizovan tim povodom.

“Preko 90 odsto građana izašlo bi na referendum, a 81,1 odsto izašlih podržalo bi članstvo Crne Gore u EU”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, značajan broj građana, 48,1 odsto, smatra da se Crna Gora ka članstvu kreće sporo ili ne dovoljno brzo.

“Ipak, čini se da optimizam crnogorskih građana kada je u pitanju pravac kretanja zemlje raste”, ocijenili su iz Delegacije EU.

Oni su kazali da 67,4 odsto građana smatra da se država kreće u pravom smjeru, što je 20 odsto više u odnosu na istraživanje rađeno u novembru prošle godine.

Kako su naveli iz Delegacije EU, kao najveće društvene probleme, crnogorski građani prepoznaju ekonomsku situaciju, korupciju i nezaposlenost.

