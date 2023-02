Adžić: Tražićemo da se Mandić izjasni da li ima državljanstvo Srbije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) tražiće od jednog od lidera Demokratskog fronta i predsjedničkog kandidata Andrije Mandića izjašnjenje o tome da li ima državljanstvo Srbije, kazao je resorni ministar Filip Adžić.

On je rekao da nemaju podatke o dokumentu koji objavila Alternativa Crne Gore za koji se tvrdi da je uvjerenje o srpskom državljanstvu Mandića.

“Nemamo bilo kakvu potvrdu da se radi o zvaničnom dokumentu. Ali s obzirom da se radi o kandidatu koji bi trebalo da obavlja najznačajniju funkciju u državi, vjerujem da je naša obaveza da pokrenemo postupak i da od gospodina Mandića takođe tražimo izjašnjenje na date okolnosti”, kazao je Adžić za Televiziju Vijesti.

On je rekao da je MUP danas dobio dokument od Državne izborne komisije koji potvrđuje da lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić ima prebivalište u Srbiji.

Adžić je kazao da će po službenoj dužnosti vrlo brzo pokrenuti postupak, tokom kojeg će Spajiću dati mogućnost da se izjasni.

To, kako je objasnio, ne znači da će Spajić ostati bez državljanstva.

“Spajić je rođen u Crnoj Gori, od dana rođenja ima crnogorsko državljanstvo, nikada nije odjavljivao prebivalište i, po međunarodnim konvencijama koje smo potpisivali, nemamo mogućnost da Spajića napravimo apartidom, to jest da ga ostavimo bez državljanstva”, rekao je Adžić.

