Abazović: Milijardu EUR investicija ostvareno bez prodaje državnih kompanija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Strane direktne investicije u prošloj godini su prešle milijardu EUR, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da je važno istaći da je taj iznos ostvaren bez prodaje državnih kompanija.

„Rekordi i diverzifikacija stranih direktnih investicija. Za prvih 11 mjeseci prošle godine bruto strane direktne investicije su iznosile 1,04 milijardi EUR“, napisao je Abazović na svom Twitter profilu.

On je kazao da je neto iznos stranih direktnih investicija 734 miliona EUR i veće su 60 odsto u odnosu na 2021. godinu.

„Posebno je važno istaći da su SDI ove godine ostvarene u ovom iznosu bez prodaje državnih kompanija, što je bio slučaj 2009, kada je prodata Elektroprivreda (EPCG)“, rekao je Abazović.

On je naveo da su prošle godine uvećavali državni kapital, a to će raditi i ove godine.

„Raduje i činjenica da imamo oko deset odsto SDI iz Njemačke, lokomotive EU“, dodao je Abazović.

On je ocijenio da to predstavlja jasan pokazatelj da se investicije diverzifikuju na zemlje iz EU, što je važan pozitivan signal za naše EU integracije.

„Crna Gora na pravom putu“, poručio je Abazović.

