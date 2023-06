Abazović: Izbori u nedjelju još jedan demokratski ispit

Podgorica, (MINA) – Crna Gora u nedjelju polaže još jedan demokratski ispit, kazao je premijer Dritan Abazović i pozvao građane da na parlamentarnim izborima glasaju slobodno i izaberu one za koje misle da će ih najbolje voditi u narednom periodu.

Abazović je, u video poruci, rekao da su u prethodnih godinu donijeli mnogo teških, ali važnih odluka za budućnost države.

On je naveo da su se vodili isključivo nacionalnim interesima Crne Gore.

“Srećan sam što su teme koje nas svađaju postale prošlost, a što je fokus svih političkih subjekata na ekonomskom prosperitetu Crne Gore”, kazao je Abazović.

On je rekao da svi zajedno treba da teže jednom cilju – da Crna Gora što prije postane nova članica Evropske unije (EU).

“Zato je u nedjelju još jedan demokratski ispit. Dajte da ga prođemo na najbolji mogući način”, naveo je Abazović.

On je građane pozvao da na birališta izađu krajnje tolerantno.

“Iskoristite građansku dužnost i izaberite one za koje mislite da nas najbolje mogu voditi u narednom periodu”, poručio je Abazović.

On je svima poželio puno uspjeha, a Crnoj Gori da što prije postane nova članica EU.

