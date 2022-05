Preko 50 hiljada građana nije došlo na zakazani pregled

Podgorica, (MINA) – Više od 50 hiljada građana, u prva četiri mjeseca ove godine, nije došlo na zakazni pregled, kazali su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) i apelovali na pacijente da otkažu pregled ako nijesu u prilici da dođu.

Kako su naveli iz KCCG, u toj zdravstvenoj ustanovi je, od 1. januara do 1. maja, urađenoe preko 324 hiljade pregleda.

To, kako su rekli, znači da je samo za četiri mjeseca u KCCG pregledan bukvalno svaki drugi stanovnik Crne Gore, odnosno pola države.

“Ipak, imajući u vidu da u istom periodu na pregled nije došlo čak 56 hiljada pacijenta, a da je, u isto vrijeme, u ovom trenutku, aktivno preko 5,3 hiljade višestrukih uputa, to znači da su te dvije grupe ostavile preko 60 hiljada pacijenata da i danas čekaju na termin i pregled, a mogli su, shodno kapacitetima KCCG, značajno ranije da ga ostvare”, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG podsjećaju da je od danas onemogućeno dalje zakazivanje višestrukih uputa za jedan isti pregled, i da će pozivati te pacijente da bi ih informisali o realnom terminu.

Oni su zamolili pacijente da odgovaraju na pozive sa broja 020/412-495.

“Ovo je, takođe, prilika da još jednom zamolimo pacijente koji nijesu u prilici da se pojave na pregledu u već zakazanom terminu, da ga na vrijeme otkažu pozivom na isti broj telefona”, kaže se u saopštenju.

