Deksametazon može pomoći u liječenju oboljelih od koronavirusa

London, (MINA) – Jeftini i široko dostupni lijek deksametazon može pomoći u spašavanju života pacijenata koji su ozbiljno bolesni od koronavirusa, navode britanski zdravstveni stručnjaci.

Stručnjaci su kazali da je liječenje malim dozama steroida glavni prodor u borbi protiv smrtonosnog virusa COVID-19, i to je smanjilo rizik smrtnosti za trećinu kod pacijenata na respiratorima, a za one koji su na kiseoniku za petinu.

Kako navodi BBC, lijek je dio najvećeg svjetskog probnog testiranja postojećih tretmana kako bi se vidjelo da li djeluju i na koronavirus, a istraživači procJenjuju da se moglo spasiti do pet hiljada života, da se lijek koristio za liječenje pacijenata u Velikoj Britaniji od početka pandemije koronavirusa.

Budući da je jeftin, lijek bi mogao da bude i od velike koristi u siromašnijim zemljama koje se bore sa velikim brojem Covid-19 pacijenata.

“Oko 19 od 20 pacijenata sa koronavirusom oporavlja se bez primanja u bolnicu. Među onima koji su primljeni u bolnicu, većina se takođe oporavlja, ali nekima će možda trebati kiseonik ili mehanička ventilacija. Ovo su pacijenti visokog rizika za koje izgleda da deksametazon pomaže”, navodi BBC.

Lijek se već koristi za smanjenje upale u nizu drugih stanja, a čini se da pomaže da se zaustave neke štete koje mogu nastati kada imunološki sistem tijela pretjera, dok pokušava da se bori protiv koronavirusa.

Prekomjerna tjelesna reakcija naziva se oluja citokina i može biti smrtonosna. U istraživanju koje je vodio tim sa Univerziteta Oksford, oko dvije hiljade pacijenata u bolnicama dobilo je deksametazon i izvršeno je poređenje sa više od četiri hiljade onih koji nijesu primali lijek.

Za pacijente na respiratorima smanjio je rizik smrtnosti sa 40 na 28 odsto, a pacijentima kojima je potreban kiseonik smanjio je rizik smrtnosti sa 25 na 20 odsto.

Glavni istraživač Peter Horbi rekao je da je to do sada jedini lijek za koji se pokazalo da značajno smanjuje smrtnost i da je to veliki prodor.

Vodeći istraživač Martin Lendri kazao je da nalazi sugerišu da se od svakih osam pacijenata koji su na respiratoru može spasiti jedan život.

“Za one pacijente koji se liječe kiseonikom, možete spasiti jedan život na otprilike 20 do 25 pacijenata liječenih tim lijekom. Postoji jasna korist. Liječenje deksametazonom traje do deset dana i košta oko pet GBP po pacijentu. Dakle, u osnovi košta 35 GBP da bi se spasio život. Ovo je lijek koji je dostupan širom svijeta”, naveo je Lendri.

Prema njegovim riječima, kad je to potrebno, pacijentima u bolnici lijek treba dati bez odlaganja, ali ljudi ne bi trebalo da izlaze i kupuju ga kako bi ga uzimali kod kuće.

BBC navodi da deksametazon ne pomaže ljudima sa blažim simptomima koronavirusa – onima kojima ne treba pomoć pri disanju.

“Prvi lijek za koji je dokazano da smanjuje smrtnost od Covid-19 nije neki novi, skupi lijek, već stari steroid. To je nešto što treba slaviti, jer znači da bi pacijenti širom svijeta mogli imati momentalnu korist”, smatraju stručnjaci.

Deksametazon se koristi od ranih šezdesetih za liječenje širokog spektra stanja, kao što su reumatoidni artritis i astma. Polovina svih Covid pacijenata kojima treba respirator, ne prežive, pa bi smanjenje rizika za trećinu imalo ogroman uticaj.

Lijek se daje intravenozno u intenzivnoj njezi i u obliku tableta za manje ugrožene pacijente.

Do sada, jedini drugi lijek za koji je dokazano da pomaže pacijentima Covid je remdesivir, antivirusno liječenje koje se koristi za ebolu.

Pokazalo se da to smanjuje trajanje simptoma koronavirusa sa 15 na 11 dana, ali dokazi nijesu bili dovoljno čvrsti da bi pokazali da li smanjuje smrtnost. Za razliku od deksametazona, remdesivir je novi lijek sa ograničenom količinom zaliha, a njegova cijena tek treba da se saopšti.