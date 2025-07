Na kraju marta javni dug iznosio 56,93 odsto BDP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan javni dug Crne Gore na kraju marta iznosio je 4,5 milijardi EUR, odnosno 56,93 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), navodi se u kvartalnom izvještaju Ministarstva finansija o državnom i javnom dugu.

“Uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija, uključujući i 38,48 hiljada unci zlata, neto javni dug Crne Gore, na kraju marta, iznosio je 4,2 milijarde EUR, odnosno 53,15 odsto BDP-a”, navodi se u izvještaju.

Ukupan državni dug na kraju marta iznosio je 4,45 milijardi EUR ili 56,21 odsto BDP-a, prenosi Pobjeda.

“Uzimajući u obzir depozite, ukupan neto državni dug na kraju marta iznosio je 4,15 milijardi EUR ili 52,42 odsto BDP-a”, saopšteno je iz Ministarstva.

U ovaj dug nije uvršteno najnovije ovogodišnje zaduženje države u iznosu od 850 miliona EUR, realizacijom emisije državnih obveznica s rokom dospijeća od sedam godina, po kamatnoj stopi od 4,875 odsto.

Depoziti na kraju trećeg mjeseca iznosili su 300,06 miliona EUR, uključujući 38,45 hiljada unci zlata, čija je vrijednost na kraju marta 111,01 milion EUR ili 3,79 odsto BDP-a.

Ukupan spoljni dug Crne Gore na kraju marta iznosio je 4,12 milijardi EUR, odnosno 52,15 odsto BDP-a, što je 53,73 miliona EUR manje u odnosu na kraj prošle godine.

“Do smanjenja spoljnjeg duga, tokom prvog kvartala, došlo je usljed redovne otplate istog. U strukturi spoljnjeg duga najveće učešće imaju obveznice emitovane na inostranom tržištu u prethodnom periodu”, kaže se u izvještaju.

Ukupan unutrašnji dug Crne Gore na kraju marta iznosio je 321,06 miliona EUR, odnosno 4,05 odsto BDP-a, što je za 10,24 miliona EUR manje u odnosu na kraj prošle godine.

“Do smanjenja unutrašnjeg duga, tokom prvog kvartala, došlo je usljed redovne otplate istog. U strukturi unutrašnjeg duga najveće učešće imaju krediti kod poslovnih banaka”, rekli su iz Ministarstva finansija.

Prema podacima dostavljenim od jedinica lokalne samouprave, dug lokalne samouprave na kraju trećeg mjeseca iznosio je 57,55 miliona EUR ili 0,73 odsto BDP-a.

Ako se posmatra struktura državnog duga u pogledu učešća spoljnjeg i unutrašnjeg duga, spoljnji dug na kraju marta dominira sa učešćem od 92,8 odsto, dok se 7,2 odsto državnog duga odnosi na domaći dug.

“U odnosu na kraj prošle godine ovaj parametar je na približno istom nivou, što je dominantno rezultat činjenice da u toku prvog kvartala nije bilo zaključivanja novih kreditnih aranžmana i da je dug iz oba izvora manji usljed redovne otplate”, objasnili su iz Ministarstva finansija.

U izvještaju se navodi da je zahvaljujući aranžmanu unakrsnog valutnog svopa u vezi sa kreditom sa kineskom Exim bankom za izgradnju dionice auto-puta Bar-Boljare, kao i aranžmanu unakrsnog valutnog svopa kojim je izvršena konverzija ukupnog dolarskog iznosa emisije obveznica emitovanih u prvom kvartalu prošle godine, Crna Gora značajno unaprijedila valutnu strukturu državnog duga.

“S tim u vezi, na kraju marta, svega 0,6 odsto postojećeg duga je izraženo u ne-eurskoj valuti, od čega 0,3 odsto u dolarima i 0,3 odsto u SDR-u (specijalna prava vučenja), dok je 99,4 odsto duga u eurima, što je približno podacima iz prethodnog kvartala”, piše u izvještaju.

Kada se govori o kamatnoj strukturi državnog duga, u ukupnom državnom dugu preovladava zaduženje sa fiksnom kamatnom stopom (83,5 odsto) i sa toga aspekta portfolio duga je stabilan.

“Zaduženja sa varijabilnom kamatnom stopom uglavnom su vezana za EURIBOR i čine 16,5 odsto državnog duga”, navodi se u izvještaju.

U toku prvog kvartala ove godine realizovana je otplata državnog duga po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima, kao i otplate obaveza iz prethodnog perioda, u ukupnom iznosu od 78,72 miliona EUR.

“Od navedenog, izvršena je otplata glavnice rezidentima u iznosu od 8,11 miliona EUR. Otplata glavnice nerezidentima iznosila je 70,61 milion EUR i odnosi se na otplatu po osnovu postojećih kreditnih aranžmana. Otplata duga po osnovu stare devizne štednje iznosila je 0,01 milion EUR. Otplata kamata, rezidentima i nerezidentima, iznosila je 31,57 miliona EUR. Od pomenutog iznosa, izvršena je otplata kamate rezidentima u iznosu od 1,67 miliona EUR, koja se u najvećem dijelu odnosi na otplatu kamate za kredite kod domaćih banaka i domaćih obveznica, dok je otplata kamate nerezidentima iznosila 29,9 miliona EUR i u najvećem dijelu se odnosi na obaveze po osnovu kamata za obveznice, sindicirane zajmove i druga komercijalna zaduženja”, navodi se u izvještaju Ministarstva finansija.

Stanje duga na kraju marta, po osnovu državnih garancija izdatim domaćim i ino kreditorima, iznosi 125,64 miliona EUR, što predstavlja 1,59 odsto BDP-a.

“Stanje duga po osnovu garancija izdatih domaćim kreditorima na kraju prvog kvartala ove godine iznosi 16,45 miliona EUR ili 0,21 odsto BDP-a, dok stanje duga po osnovu garancija izdatih ino kreditorima iznosi 109,19 miliona EUR ili 1,38 odsto BDP-a”, piše u izvještaju Ministarstva finansija.

