Živković: Nefunkcionalnost parlamentarne većine očigledna

Podgorica, (MINA) – Nefunkcionalnost parlamentarne većine je očigledna i već je pokazana na nizu primjera, iako Vlada radi manje od 50 dana, ocijenio je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

Iz DPS-a je saopšteno da je on, na sjednici Opštinskog odbora te partije u Nikšiću, kazao da trenutna većina nema kapacitet da vodi Crnu Goru prema Evropskoj uniji (EU) i povećanju demokratskih kapaciteta.

Živković je naveo da vjeruje da će ta činjenica vrlo brzo svima biti jasna, kako u Crnoj Gori, tako i na adresama partnera iz EU i NATO-a.

On je rekao da čvrsto vjeruje da će u skorom vremenskom periodu Crna Gora dobiti istinski evropsku parlamentarnu većinu, kako bi država u što skorije vrijeme postala punopravna članica EU.

Do tada, kako je istakao Živković, DPS će i iz opozicije u potpunosti doprinijeti evropskom putu Crne Gore kroz postizanje konsenzusa oko svih značajnih pitanja za društvo – kakvo je bilo i nedavno pitanje popisa, potvrđujući time još jednom princip da su toj partiji uvijek državni interesi bili važniji od partijskih.

On je kazao da je ponosan što DPS nastavlja da uvodi nove standarde na političkoj sceni Crne Gore i što će biti prva partija koja će predsjednika i potpredsjednike birati neposrednim putem glasanjem svih članova.

“Ovo je još jedna potvrda da smo mi uvijek ispred naše političke konkurencije i da i iz vlasti i iz opozicije nastavljamo da uvodimo nove trendove demokratije i evropskih standarda”, rekao je Živković.

On je naveo da je siguran da će predstojeći izbori potvrditi jedinstvo i snagu DPS-a i na adekvatan način pripremiti stranku za ono što su izazovi koji slijede, ali i izvjesne političke promjene koje će se desiti u Crnoj Gori.

