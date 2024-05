Jokić najkorisniji igrač NBA lige

Podgorica, (MINA) – Košarkaš Denvera, Nikola Jokić, najkorisniji je igrač NBA lige u sezoni 2023/2024, objavljeno je na zvaničnom sajtu tog takmičenja. Jokić je treći put u posljednje četiri godine osvojio to priznanje, nakon što je MVP bio i 2021. i 2022. godine. Prošle sezone proglašen je za najkorisnijeg igrača finalne serije. Jokić je u izboru igrača godine dobio 926 glasova. Drugo mjesto je zauzeo košarkaš Oklahome, Šaj Gildžes-Aleksander (640), a treće igrač Dalasa, Luka Dončić (566). Jokić je ove sezone u regularnom dijelu prosječno postizao 26,4 poena, uz 12,4 skoka i devet asistencija.

