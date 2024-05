Njujork dobio i drugi polufinalni meč

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Njujorka pobijedili su u Medison Skver Gardenu ekipu Indijanu 130:121 i poveli 2:0 u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Domaći sastav do druge pobjede vodio je Džejlen Branson sa 29 poena, Donte Divićenco ubacio je 28 poena, dok je Džoš Hart meč završio sa 19 poena, 15 skokova i sedam asistencija.

U ekipi Indijane najbolji je bio Tajriz Halibarton sa 34, dok je Obi Topin ubacio 20 poena.

U plej-ofu igra se na četiri pobjede, a serija se seli u Indijanapolis.

