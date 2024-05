Danas potpisivanje izmjena GKU za prosvjetare

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i Sindikat prosvjete Crne Gore (SPCG) trebalo bi danas da potpišu izmjene Granskog kolektivnog ugovora (GKU) kojim je predviđeno da se prosvjetarima od 1. jula uvećaju zarade za deset odsto, prenosi Pobjeda.

Potpredsjednik Sindikata Jovan Drašković kazao je da očekuju da potpišu ugovor u koji će biti unijeto ono što je ranije potpisano u okviru Sporazuma sa Vladom.

“Što se tiče uvećanja zarada, koeficijenti se uvećavaju od 1. jula za deset odsto. Sindikat je predlagao drugačije definisanje dodatnog uvećanja od 1. septembra, ali se nijesmo sporazumjeli oko toga. Ono što očekujemo je da će obećano i potpisano biti i ispunjeno”, kazao je Drašković.

Drašković je istakao da će kroz GKU definisati i mogućnost isplate pomoći kolegama koji putuju na posao u drugu opštinu, za dio troškova prevoza.

“Što se tiče prevoza i tu smo pokušali uključiti kolege koji putuju na dužim relacijama u okviru opštine u kojoj žive, ali za sada taj prijedlog nije prihvaćen. Kada se sagledaju sve konkretne primjedbe i prijedlozi, nadam se da će se uskoro naći adekvatno rješenje i za te kolege”, rekao je Drašković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS