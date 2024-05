Gorčević: Reforme i vidljivi rezultati otvorili Crnoj Gori put ka EU

Podgorica, (MINA) – Sveobuhvatne reforme i vidljivi rezultati otvorili su Crnoj Gori put da u kratkoročnom periodu krene u finalizaciju pregovora i ostvari dugoočekivano članstvo u Evropskoj uniji (EU), kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je za Portal RTCG, poručila da se raduje 9. maju – Danu Evrope i poruci koju taj dan nosi, kao neko ko snažno vjeruje u transformativnu moć procesa evropskih integracija i da je mjesto Crne Gore u porodici evropskih država.

“Ove godine, osim radosti zbog simbolike tog datuma, ovaj praznik dočekujemo u optimizmu i vjeri da ćemo tokom juna, na Međuvladinoj konferenciji, dobiti priznanje od naših evropskih partnera za predan i naporan rad i rezultate ostvarene tokom proteklih šest mjeseci”, navela je Gorčević.

Ona je kazala da će Crna Gora na taj način zakoračiti na novu evropsku stepenicu i dodala da je uvjerena da će ispisati novu stranicu evropske budućnosti.

Gorčević je istakla da su, tokom proteklih pola godine, Vlada i pregovaračka struktura, zajedno sa zakonodavnom i sudskom granom vlasti, radili predano i vrijedno.

“To je rezultiralo ispunjenjem najvažnijih privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24, ali i potvrdom da je Crna Gora spremna da povuče izdašna sredstva iz Plana rasta za Zapadni Balkan i na kvalitetan i efikasan način zaokruži reforme i pripremi se da 2028. godine postane 28. država članica EU”, kazala je Gorčević.

Ona je poručila da je članstvo u EU zajednički cilj i projekat svih u Crnoj Gori.

“Nova snaga, optimizam i vjera u cilj koji je ova Vlada postavila daju nam dodatni elan da zbog naših građana i građanki u narednom periodu radimo još bolje i da sljedeći Dan Evrope dočekamo još bliže evropskim standardima i vrijednostima, kao i nadomak članstvu u porodici naroda kojoj pripadamo”, poručila je Gorčević.

