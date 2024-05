Dow Jones porastao i šesti uzastopni dan

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dow Jones Industrial Average porastao je u srijedu, produživši svoj pobjednički niz na šest dana, dok su se ulagači otresali nekih slabosti u tehnologiji.

Dow je dodao 0,44 odsto ili 172,13 bodova, zatvorivši se na 39.056,39. Indeks 30 dionica zabilježio je najduži niz pozitivnih dana u ovoj godini. S&P 500 pao je 0,03 boda, zatvorivši blizu ravne linije na 5.187,67. Nasdaq Composite povukao se 0,18 odsto i završio na 16.302,76.

Dionice Ubera pale su 5,7 odsto nakon što je firma za dijeljenje prevoza objavila iznenađujući neto gubitak i prihode od rezervacija slabije od očekivanih, dok je Intel izgubio više od dva odsto nakon što je proizvođač čipova smanjio svoje smjernice prihoda za drugo tromjesečje, prenosi SEEbiz.

Dionice Tesle pale su 1,7 odsto nakon što je Reuters izvijestio da američki tužitelji istražuju je li kompanija počinila prevaru u sklopu istrage Teslinih sistema autopilota.

Amgen i JPMorgan Chase najviše su pridonijeli dobitku Dow indeksa, napredujući više od dva odsto svaki.

Ulagači takođe probavljaju mnoštvo komentara Federalnih rezervi. Predsjednica Bostonskog Feda Susan Collins rekla je u primjedbama u srijedu da će Fedova politika kamatnih stopa vjerovatno morati ostati na sadašnjem nivou sve dok inflacija ne krene “održivo” prema cilju centralne banke od dva odsto.

