Mitrović menadžer godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor kompanije One, Branko Mitrović laureat je Nagrade za menadžera godine.

“Istinska vrijednost nije samo u postignućima, već i u onome što naučimo dok trčimo svoju trku”, poručio je Mitrović koji je menadžer godine prilikom svog obraćanja na ceremoniji dodjele nagrada koju je i ove godine na spektakularan način organizovala Asocijacija menadžera Crne Gore kako bi proslavila uspjeh poslovnih lidera.

Uz zahvalnost AMM-u na prestižnom priznanju, Mitrović je kazao da nagrada pripada svakom pojedincu koji je dio priče o uspjehu kompanije One.

Da je timski rad važan i da su svi uspjesi zajednički saglasna je i potpredsjednica AMM-a i liderka jednog od najuticajnijih medija u zemlji, Marijana Kadić Bojanić koja je Mitroviću uručila prestižno priznanje.

“Da bi se okupio dobar tim koji će napredovati i usvajati nova znanja neizostavni su snažni lideri koji su spremni da uče i da se razvijaju, da istovremeno budu profesionalci ali i empatične kolege. Motivatori i vizionari. Profesionalno mi je zadovoljstvo upoznati upravo ovakve lidere i sarađivati sa njima na projektima koji nisu samo komercijalni već i društveno-odgovorni. Jedan od njih je i Branko Mitrović, dobitnik ovogodišnje nagrade za menadžera godine u velikim preduzećima. On i njegov uigrani tim su uvijek spremni da prepoznaju dobre ideje, imaju sistematičan i organizovan pristup u zajedničkim projektima”, kazala je Kadić Bojanić.

Prisjećajući se svojih profesionalnih početaka, Mitrović je otkrio kako je prve korake u poslovnom svijetu napravio sa samo 14 godina, radeći u hladnjači jagodičastih proizvoda u Goraždu.

“Tada sam prvi put osjetio ponos zbog zarađenog novca, ali i naučio vrijednost rada i samostalnosti. To iskustvo me je oblikovalo i podstaklo da uvijek stremim ka stvaranju prilika i razvoju sopstvenih talenata”, dodao je Mitrović.

Govoreći o svojoj karijernom putu, Mitrović je ispričao priču koja svjedoči o telekomunikacijama kao atraktivnoj i dinamičnijoj industriji koja ne samo da pruža mnogo šansi za profesionalni razvoj, već suštinski mijenja živote ljudi i obrise vremena u kojem živimo.

Mitrović je baš u decenijama kada telekomunikacije doživljavaju svoj procvat od svršenog studenta stasao u lidera, baš u jednoj od najbrže rastućih industrija.

“Ono što je trebalo da bude privremeni studentski posao, pretvorilo se u ključni korak koji je odredio čitav moj profesionalni put. Kroz godine sam mijenjao pozicije i napredovao, ali svaka nova odgovornost me je učila važnosti timskog rada, strpljenja i kontinuiranog učenja. Ponosan sam na svoj razvojni put, gdje sam korak po korak od početne pozicije u kompaniji, stigao do liderske”, kazao je Mitrović.

Mitrović ističe da snaga lidera uvijek leži u naučenim lekcijama i da su u poslovnom svijetu najveći kapital uvijek ljudi, koje smo tim putem, trčeći svoju trku, uspjeli da inspirišemo, podržimo i motivišemo da ostvare svoje snove.

Posebno je istakao ulogu svoje porodice u svom životu i karijeri, rekavši da su njegova najveća podrška i inspiracija.

“Oni su moj oslonac. Moj najveći cilj je da sopstvenim primjerom pokažem svojoj djeci kako se sa predanošću i integritetom može postići uspjeh. Dakle, na početku i na kraju – uvijek su važni ljudi – tim koji odaberete i u životu i na poslu”, kazao je Mitrović.

On je dodao da je zahvalan svakom članu tog njegovog kruga i svakom članu One tima jer bez njih ova nagrada ne bi bila moguća.

Asocijacija menadžera Crne Gore dodijelila je godišnje nagrade za nauspješnije menadžere, one u velikim i malim, privatnim i državnim firmama, kao i za najbolje preduzetnike i poslodavce za prošlu godinu. Ceremonija dodjele nagrada za menadžere okupila je veliki broj poslovnih lidera, stručnjaka i predstavnika medija, a nagrada za menadžera godine Branku Mitroviću dodijeljena je kao priznanje za izuzetan profesionalni doprinos i vođstvo u oblasti telekomunikacija.

