Prigožin prihvatio da zaustavi trupe

Minsk, (MINA) – Lider Vagnera Jevgenij Prigožin prihvatio je predlog da zaustavi kretanje svojih boraca na teritoriji Rusije i preduzme korake za deeskalaciju tenzija, saopštio je kabinet bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka.

U saopštenju se navodi da je Vladimir Putin ujutru obavijestio Lukašenka i, uz njegovo odobrenje, Lukašenko je vodio pregovaračke razgovore sa Prigožinom, prenosi britanski Guardian.

“Pregovori su nastavljeni tokom cijelog dana. Kao rezultat toga, došli su do dogovora o neprihvatljivosti pokretanja krvavog masakra na teritoriji Rusije”, navodi se u saopštenju.

U audio poruci Prigožin je rekao da zaustavlja svoje trupe kako bi izbjegao “rusko krvoproliće”.

