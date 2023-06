Novaković Đurović: Potvrda da smo na dobrom putu

Podgorica, (MINA) – Visoka podrška građana pristupanju Evropskoj uniji (EU), potvrda je da je Crna Gora na dobrom putu, rekla je koordinatorka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković Đurović.

Istraživanje koje je za potrebe Delegacije EU u Crnoj Gori sprovela agencija De Facto pokazalo je da je podrška građana Crne Gore članstvu zemlje u EU dostigla je rekordno visok nivo od 79,3 odsto.

Novaković Đurović je rekla da rezultati istraživanja pokazuju rekordno visoku podršku građana članstvu Crne Gore u EU, ali i snažan rast percepcije javnosti da se država kreće u dobrom pravcu.

“Rast podrške, koji sada iznosi 79,3 odsto, potvrđuje da naši građani svoju i budućnost svoje zemlje vide u zajednici sa najrazvijenijim evropskim državama i narodima”, rekla je Novaković Đurović, saopšteno je iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Ona je kazala da je posebno raduje činjenica da 67,4 odsto građana smatra da se država kreće u pravom smjeru.

“Rast od 20 procenata u odnosu na istraživanje iz novembra prošle godine, potvrđuje sve one dobre rezultate koje je Vlada ostvarila u prethodnim mjesecima, a kojih je bilo zaista mnogo i u svim oblastima”, ocijenila je Novaković Đurović.

Ona je navela da rezultati tog istraživanja govore da su građani to prepoznali.

“To nas posebno raduje i motiviše da nastavimo na dobrom putu“, dodala je Novaković Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS