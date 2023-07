Gazivoda: Brđaninu onemogućeno da bude na čelu policije, uprkos presudi

Podgorica, (MINA) – Zoranu Brđaninu nije omogućeno da vrši dužnost direktora Uprave policije, uprkos tome što je u ovom trenutku na snazi samo rješenje o njegovom postavljenju iz avgusta 2021, rekao je njegov advokat Siniša Gazivoda.

Upravni sud u srijedu je poništio rješenje Vlade kojim je Brđaninu utvrđen prestanak mandata direktora policije, prije isteka vremena na koje je postavljen.

Gazivoda je, u obraćanju Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), naveo da su u srijedu, mejlom /mail-om/ obavijestili taj resor o presudi Upravnog suda.

“Takođe, zatražili smo da nas obavijestite o tehničkim aspektima vezanim za primopredaju dužnosti, imajući u vidu da Brđanin ima i pravo i obavezu da nastavi vršenje mandata direktora policije”, kazao je Gazivoda u obraćanju MUP-u.

On je naveo da su to pitanje komentarisali javno brojni pravnici i potvrdili da propisi jasno upućuju da ranije donijeto rješenje Vlade kojim je Brđaninu prestao mandat, budući poništeno od Upravnog suda, više ne postoji u pravnom prometu i ne proizvodi pravno dejstvo.

“Ipak, uprkos toj nespornoj pravnoj situaciji, ministar unutrašnjih poslova (Filip Adžić) više puta je javno iznio stav da Brđaninu, bez pravnog osnova, neće biti omogućeno da nastavi sa radom i preuzme dužnost”, kaže se u obraćanju Gazivode.

Kako se dodaje, u izostanku odgovora na mejl koji je upućen u srijedu, tako javno iznijeti stav smatraju zvaničnim odgovorom po tom pitanju.

“Zbog pravnih reperkusija, konstatujemo da Brđaninu nije omogućeno da vrši dužnost, uprkos činjenici da je u ovom trenutku na pravnoj snazi samo rješenje o postavljenju direktora Uprave policije od 16. avgusta 2021”, zaključio je Gazivoda.

