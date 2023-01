DPS pozvao na dijalog o Ustavnom sudu i vanrednim parlamentarnim izborima

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina u Crnoj Gori ne postoji, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i pozvali na dijalog i hitan dogovor oko izbora sudija Ustavnog suda i datuma održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.

Iz DPS-a su ocijenili da je sastanak partija koje su usvajanjem Zakona o predsjedniku srušile ustavni poredak kako bi neustavno formirale vladu, a potom se nijesu mogli dogovoriti, pokazao da je sve što se desilo od septembra u Crnoj Gori bio gubitak dragocjenog vremena i bespotrebno urušavanje međunarodnog imidža države.

“Još jednom se pokazalo da smo bili u pravu te da parlamentarna većina ne postoji”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su dodali da je to od danas i ozvaničeno novim neuspješnim sastankom završenim bez dogovora i uz međusobne uvrede i optužbe za kriminal i korupciju.

Iz DPS-a su dodali da Crna Gora više nema vremena za gubljenje i da dvogodišnji haos kroz koji prolazi društvo u cjelini mora biti okončan.

“Zbog toga pozivamo na dijalog i hitan dogovor oko izbora sudija Ustavnog suda i datuma održavanja vanrednih parlamentarnih izbora”, poručili su iz DPS-a.

