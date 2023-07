Ćalović Marković: Veliki interesi i pritisci, vlada se neće lako formirati

Podgorica, (MINA) – Nova vlada će najvjerovatnije biti formirana do septembra, ali će zbog velikih interesa i pritisaka teško doći do dogovora, ocijenila je izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković.

Ćalović Marković je Televiziji Crne Gore (TVCG) rekla da se nada da će vlada biti formirana što prije kako bi se počelo sa reformama i “raskrstilo sa praksama partijskog zapošljavanja”.

“To su poruke i evropskih zvaničnika. Vlada mora biti formirana što prije kako bi se ubrzao proces evropskih integracija”, kazala je Ćalović Marković.

Kako prenosi portal RTCG, ona je navela da vjeruje da će vlada biti formirana krajem avgista ili u septembru.

“Interesi i pritisci su veliki, i sigurno neće biti lako doći do dogovora. Na jesen nas čeka izvještaj Evropske komisije i dobro bi bilo da pošaljemo pozitivne signale”, navela je Ćalović Marković.

Ona je kazala da ogroman broj razrješenja i imenovanja Vlade Dritana Abazovića predstavlja problem, jer će imenovani po političkoj osnovi biti ponovo razriješeni, a godinu će primati platu koju će im davati građani Crne Gore.

“Bilo bi dobro da dobijemo podatak koliko su nas koštali “partijski uhljebi” u vladama Duška Markovića, Zdravka Krivokapića i Abazovića. Treba izmijeniti zakon u tom dijelu. Ne vidim razlog zašto bi zaposleni u državnim institucijama imali pravo da sjede kući i godinu primaju platu”, smatra Ćalović Marković.

Ona je istakla da je nastavljena praksa skrivanja informacija u vezi sa platama u javnom sektoru.

“Naročito kada je riječ o funkcionerima Elektroprivrede Crne Gore. Oni koriste izgovor koji je Demokratska partija socijalista koristila prije 15 godina, da ne daju podatke zbog zaštite privatnosti”, kazala je Ćalović Marković.

Ona je rekla da nema privatnosti kada je riječ o javnim funkcijama i zaradama funkcionera, dodajući da je od Krivokapića i Abazovića očekivala drugačiju praksu i veću transparentnost.

Govoreći o Skaj /Sky/ prepiskama o navodnoj sprezi vlasti i kriminala, kao i brutalnoj policijskoj torturi, Ćalović Marković je rekla da je čudi ćutanje tužilaštva.

“O tim slučajevima će odlučivati sudije koje je svojeručno birala Vesna Medenica. Još nijesu ni pokrenute izmjene u pravosuđu. Mislim da ćemo svjedočiti tome da će sudije biti u velikom konfliktu interesa koji neće biti adresiran”, kazala je Ćalović Marković.

Ona je, komentarišući navode da je aktuelna vlast najviše učinila na polju borbe protiv kriminala i korupcije, navela da ta vlast ništa nije otkrila kada je riječ o nezakonitom radu državnih institucija.

“Plašim se da pojedine političke strukture misle da preuzmu sistem, a ne da ga mijenjaju i da im ne odgovara da otkrivaju grjehove prethodne vlasti jer planiraju da ih i oni nastave”, ocijenila je Ćalović Marković.

Ona je rekla da “niko nije naivan i da svi znaju da se u Luci Bar i dalje nelegalno skladište cigarete” i da je šverc nastavljen.

“Ali djeluje da se ti poslovi nastavljaju od nekih kriminalnih struktura bliskih novim vlastima”, kazala je Ćalović Marković.

