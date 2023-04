Božović ostaje u pritvoru

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud potvrdio je rješenje vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici kojim je određen pritvor do 30 dana predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću.

To je agenciji MINA potvrdila samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici, Marija Raković.

Božović je uhapšen 13. aprila zbog sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio mu je pritvor do 30 dana.

