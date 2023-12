Zvaničnici država članica EU pozdravili formiranje 44. Vlade

Podgorica, (MINA) – Zvaničnici država članica Evropske unije (EU) čestitali su premijeru Milojku Spajiću izbor na tu funkciju i formiranje nove Vlade.

Kako je saopšteno iz kabineta Spajića, premijerka Francuske Elizabet Born navela je da konstituisanje 44. Vlade predstavlja novu etapu u istoriji Crne Gore od njene nezavisnosti 2006. godine.

„Pozdravljam proevropski karakter Vašeg reformskog programa i voljela bih da tokom Vašeg mandata svjedočimo odlučujućem ubrzanju pregovora za članstvo u EU“, kazala je Born.

Ona je poručila da u toj perspektivi mogu računati na prijateljstvo i podršku Francuske.

Kancelar Njemačke Olaf Šolc kazao je da se raduje nastavku saradnje dvije zemlje, posebno u pogledu procesa pridruživanja Crne Gore EU.

Iz Spajićevog kabineta naveli su da je čestitku uputila i premijerka Italije Đorđa Meloni.

“Čini mi zadovoljstvo da Vam lično uputim najiskrenije čestitke povodom Vašeg nedavnog izbora za predsjednika Vlade Crne Gore”, poručila je Meloni u pismu Spajiću.

Premijer Švedske Ulf Kristerson rekao je da ova teška vremena bez presedana zahtjevaju više saradnje i koordinacije.

„Koristim ovu priliku da Vas uvjerim u jasnu i kontinuiranu podršku Vlade Švedske kad je u pitanju integracija Crne Gore u EU i Vaša reformska agenda“, naveo je Kristerson.

On je Spajiću poželio svaki uspjeh u novoj ulozi i poručio da se raduje bliskom dijalogu i saradnji sa njim i Vladom.

Premijer Nizozemske Mark Rute je, u pismu Spajiću, naglasio da se raduje nastavku bilateralne i multilateralne saradnje sa Crnom Gorom, u kontekstu NATO alijanse i na implementaciji reformi koje će omogućiti Crnoj Gori da napreduje na evropskom putu.

“Želim Vam mudrost i uspjeh u vitalnim zadacima koji Vam predstoje. Radujem se što ću Vas i lično upoznati”, poručio je Rute.

Premijer Grčke Kirjakos Micotakis je u čestitki kazao da se raduje daljem produbljivanju saradnje dvije države na više nivoa.

On je rekao da cijeni iskazanu posvećenost ubrzanim naporima koji se tiču evropskog puta Crne Gore.

Micotakis je poručio da Grčka, kao uporni pristalica integracije Zapadnog Balkana u EU, stoji solidarna sa tim izborom i da je spremna da aktivno olakšava napore Crne Gore u pravcu reformi.

„Bolju saradnju sa Crnom Gorom “u okviru naše evropske porodice” sa najboljim željama za uspjeh u radu 44. Vladi istakao je predsjednik Kipra Nikos Hristodulides“, naveli su iz Spajićevog kabineta.

Predsjednik Vlade Slovačke Robert Fico kazao je da tu državu i Crnu Goru tradicionalno povezuju prijateljski odnosi.

„Vjerujem da ćemo nastaviti da ih produbljujemo, ne samo na bilateralnom nivou, već i na nivou međunarodnih organizacija i da ćemo jačati naš savez u okviru Sjevernoatlanske alijanse, čije je uspješno funkcionisanje važno za bezbjednost i prosperitet naših građana“, poručio je Fico.

Premijer Poljske Mateuš Moravjecki kazao je da pridaje veliki značaj razvoju bilateralnih odnosa, kao i saradnji u multilateralnim formatima, prije svega u okviru Sjevernoatlanskog saveza, kao i u kontekstu evropskih integracija Crne Gore koje Poljska podržava.

Iz Spajićevog kabineta naveli su da je premijer Češke Petr Fiala u čestitki iskazao punu podršku integracionim naporima Crne Gore.

On je istakao da Češka čvrsto vjeruje u pozitivan razvoj procesa pristupanja Crne Gore EU.

Kako su naveli iz kabineta Spajića, predsjednik Vlade Mađarske Viktor Orban ponovio je opredjeljenje te države da i ubuduće posvećeno radi na produbljivanju bilateralnih odnosa.

„Proširenje EU je naš prioritet, tako da Crna Gora i u budućnosti može računati na čvrstu podršku Mađarske u procesu evropskih integracija”, navodi se u pismu koje je Orban uputio Spajiću.

U pismu premijera Bugarske Nikolaja Denkova ističe se da su ta država i Crna Gora uspjele da oblikuju okvir dubokog dijaloga i saradnje zasnovane na međusobnom poštovanju i prijateljstvu, koji se može dalje jačati u svim sferama od zajedničkog interesa.

“Koristim ovu priliku da Vas uvjerim da ću rado raditi zajedno sa Vama za dobrobit građana dvije prijateljske zemlje“, naveo je Denkov.

Predsjednik Vlade Slovenije Robert Golob poručio je da ta država kontinuirano podržava Crnu Goru u demokratskom razvoju, kao i na evropskom putu.

„Naše partnerstvo je dodatno ojačano saradnjom u okviru NATO saveza i zajedničkim naporima koji doprinose regionalnoj bezbjednosti i saradnji“, kazao je Golob.

Premijer Malte Robert Abela čestitao je na uspješnom formiranju nove Vlade, navodeći da je uvjeren da će odlični odnosi dvije države nastaviti da se jačaju za opšte dobro svih građana.

„Uvjeravam vas u čvrstu podršku Malte Crnoj Gori na svom putu ka pridruživanju EU“, kazao je Abela.

Prema njegovim riječima, Malta se iskreno nada da će jasna posvećenost Vlade postizanju punopravnog članstva dovesti do brzog napretka u implementaciji reformi koje su neophodne za napredak u Crne Gore u tom procesu.

„Nastavak saradnje i jačanje bilateralnih odnosa uz najbolje želje istakao je u čestitki i premijer Finske Peteri Orpo“, naveli su iz Spajićevog kabineta.

