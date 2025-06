Bokserskom savezu potvrđen status puporavnog člana COK-a

Podgorica, (MINA) – Skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) potvrdila je Bokserskom savezu (BSCG) status punopravnog člana krovne sportske asocijacije Crne Gore.

U Podgorici je danas održana prva redovna sjednica Skupštine Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK), uz prisustvo predstavnika nacionalnih sportskih saveza, članova Upravnog odbora, sportskih autoriteta i zvanica.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik COK-a, Dušan Simonović, a članovi Radnog predsjedništva, pored njega, bili su Ljiljana Vučević i Đuro Marić.

Kako je saopšteno iz COK-a Na samom početku, Skupština se izjasnila o statusu BSCG, koji je ispunio sve formalne i programske kriterijume, uključujući pristupanje relevantnoj međunarodnoj bokserskoj asocijaciji.

„Skupština je potvrdila njihov status punopravnog člana COK-a, čime su stvoreni uslovi za konstatovanje mandata njihovih delegata“, kaže se u saopštenju.

Direktor Nacionalne antidoping organizacije Austrije i predsjednik Centralnoevropske antidoping organizacije – CEADO, Mihael Čepić, kako se navodi, na sjednici je govorio o obavezama sportista i sportskih organizacija u borbi protiv dopinga.

„Istaknuto je da je Crna Gora uključena u mentorski program Svjetske antidoping agencije (WADA), u kojem NADA Austria pruža ekspertsku podršku nacionalnoj Komisiji za antidoping“, kaže se u saopštenju.

Čepić je pohvalio saradnju sa Komisijom za antidoping Crne Gore, na čelu sa njenom direktorkom Nedom Ojdanić.

„Njegova izuzetna angažovanost, kao i stručna i otvorena saradnja sa našim institucijama, snažan su doprinos razvoju nacionalnog antidoping sistema“, navodi se u saopštenju.

Ojdanić je, kako je saopšteno, podijelila prve uvide iz te složene oblasti.

„Istaknuta je dobra saradnja sa međunarodnim partnerima, posvećenost razvoju čistog sporta u Crnoj Gori i brzo uključivanje nacionalnog tima u ključne aktivnosti“, kazali su iz COK-a.

Skupština je jednoglasno usvojila novi Poslovnik o radu, kojim se detaljno uređuju pravila funkcionisanja, uključujući mogućnost održavanja elektronskih sjednica i online glasanja u hitnim slučajevima.

Navodi se da je usvojen i Finansijski izvještaj za 2024. godinu, koji je dobio pozitivno mišljenje nezavisnog revizora i Nadzornog odbora, bez zamjerki.

„Predstavljen je i Finansijski plan za 2025. godinu, po kojem će značajan dio budžeta, oko 57 odsto biti direktno i indirektno posvećen podršci sportskim organizacijama, trenerima i sportistima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će ta sredstva biti usmjerena na pripreme i trening kampove, razvojne programe, unaprjeđenje znanja i vještina kroz edukativne programe, stipendiranje i finansijsku podršku sportistima i sportskim organizacijama, direktnu podršku za aktivnosti i projekte nacionalnih saveza, aktivnosti usmjerene na sportiste, kao i učešće na takmičenjima sa olimpijskog kalendara (zimski i ljetnji EYOF i Igre malih zemalja Evrope).

Predsjednik COK-a Dušan Simonović kazao je da plan za ovu godinu donosi balans između vrhunskog sporta i ulaganja u temelje sistema, odnosno u mlade, trenere, zdravlje sportista i fer uslove za sve.

„Nema jakog olimpijskog pokreta bez jakih institucija i sigurnosti za one koji nas predstavljaju“, rekao je Simonović.

Skupština je usvojila izvještaje o učešću na Zimskom EYOF-u u Bakurijaniju (Gruzija), koji je pripremila šefica misije Marina Kosić Radović, nastupu na Igrama malih zemalja Evrope u Andori, koji je pripremio šef misije Ivan Bošković i pripremama za Ljetnji EYOF u Skoplju (Sjeverna Makedonija), koji je pripremio šef misije Predrag Marsenić.

Skupština COK-a, koja od danas ima 54 člana, nakon što je verifikovan status BSCG i potvrđeni mandati njihovih predstavnika, a od kojih je sjednici prisustvovalo 39 članova, na određena nerazumijevanja u vezi sa izvještajima za Igre, je jasno konstatovala da je izvještaj o Olimpijskim igrama u Parizu već predstavljen i razmatran na prethodnoj sjednici, u skladu sa tačkom dnevnog reda i pravilima rada.

„Time je potvrđeno da su svi relevantni podaci i ocjene bili pravovremeno dostupni članovima Skupštine“, dodaje se u saopštenju.

Članovi Skupštine su pozvali na nastavak konstruktivnog djelovanja i jačanje zajedničke odgovornosti za unaprjeđenje sportskog sistema, uz poruku da Crnogorski olimpijski komitet ostaje posvećen transparentnosti, razvoju i podršci sportistima.

„U vezi sa ovim, zaključak je Skupštine da sport zahtijeva ozbiljnost, kontinuitet i posvećenost svih aktera sistema i da energiju treba usmjeriti ka budućnosti, ka boljim uslovima za sportiste i jačanju olimpijskog pokreta u cjelini“, navodi se u saopštenju.

Skupština je jednoglasno usvojila novi Pravilnik o radu Arbitražnog tijela COK-a, koji definiše nadležnosti, zaštitu prava i transparentan arbitražni proces u skladu sa međunarodnim standardima.

Skupština je jednoglasno usvojila prijem sljedećih saveza u članstvo COK-a – Biciklistički savez, Triatlon savez, Golf savez i Muay Thai savez.

Simonović je čestitao novim članicama i istakao važnost zajedničkog rada na razvoju sporta u Crnoj Gori.

„Posebno mi je drago što smo danas uveli nove članove u našu olimpijsku porodicu. To je znak rasta i integracije sportova, ali i naše otvorenosti i spremnosti da podržimo sve koji ozbiljno i predano rade“, rekao je Simonović.

Kako je kazao, današnja sjednica je još jedan pokazatelj da je COK ozbiljna, odgovorna i transparentna organizacija koja strateški gradi sportski sistem, osluškujući potrebe sportista i saveza.

„Vjerujem da će rezultati u ovoj godini pokazati da nijesmo planirali da „ispunimo forme“, već da ostavimo trag“, zaključio je Simonović.

