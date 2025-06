Let za Beograd preusmjeren na Aerodrom Podgorica 

Podgorica, (MINA) – Let za Beograd, koji je večeras trebalo da bude realizovan iz Tivta, preusmjeren je na Aerodrom Podgorica, jer je saobraćaj na tivatskom Aerodromu privremeno obustavljen zbog dojave o bombi, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore.

Aerodrom Tivat privremeno je zatvoren za saobraćaj oko 18 sati i 30 minuta nakon dojave o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi u jednom avionu.

„Usljed privremenog prekida redovnog saobraćaja na Aerodromu Tivat, večerašnji let Air Montenegra MNE156, koji je trebalo da bude realizovan iz Tivta za Beograd u 19 sati i 20 minuta, preusmjeren je na Aerodrom Podgorica“, kaže se u saopštenju ACG.

Oni su istakli da se, zbog vremena potrebnog za transfer putnika i posade, koji je organizovao Air Montenegro, očekuje značajno kašnjenje polaska.

„Zahvaljujemo svim putnicima na strpljenju i razumijevanju. Bezbjednost naših putnika i posade ostaje naš apsolutni prioritet“, poručili su iz ACG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS