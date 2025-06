Atletičari deveti na Ekipnom prvenstvu Evrope

Podgorica, (MINA) – Podmlađena atletska reprezentacija Crne Gore osvojila je deveto mjesto na 11. Ekipnom prvenstvu Evrope – Treća grupa u Mariboru.

Nastup je završila sa 268 bodova.

Najviše bodova drugog takmičarskog dana osvojili su Marija Vuković u skoku u vis i Matija Vojvodić na 110 metara sa preponama, koji su zauzeli prva mjesta.

Zapažen rezultat ostvarili su četvrtoplasirani Vesna Kljajević u bacanju kugle i Ivan Kukuličić u bacanju diska.

Mješovita štafeta 4×400 metara (Mihailo Roćenović, Anabela Mujovi, Nemanja Džaković i Mare Jablan) postavila je novi seniorksi rekord (3:36,63), dok je Matija Vojvodić u disciplini 110 metara istrčao za 14,58 sekundi i postavio juniorski rekord.

Prvo mjesto osvojila je reprezentacija Islanda sa 461,5 bodova, ispred Luksemburga sa 410 i Bosne i Hercegovine sa 383 boda.

Te tri reprezentacije kvalifikvale su se za Drugu grupu.

Selektor atletske reprezentacije Crne Gore Osman Erović kazao je da je zadovoljan ostvarenim rezultatima, navodeći da je skoro polovinu reprezentacije čine mlađi juniori i juniori.

