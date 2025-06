Snažna podrška Španije EU putu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Španija snažno podržava Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji (EU), poručio je španski premijer Pedro Sančez na sastanku sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, tokom susreta na marginama Konferencije Ujedinjenih nacija o finansiranju razvoja, koja se održava u Sevilji, potvrđeni su odlični i prijateljski odnosi između Crne Gore i Španije, kao i opredijeljenost za njihovo dalje jačanje.

„Sančez je snažno podržao EU perspektivu Crne Gore, naglašavajući da Španija vidi Crnu Goru kao lidera u regionu i pouzdanog partnera na putu ka članstvu u EU“, kaže se u saopštenju.

Milatović je zahvalio Španiji na političkoj, ekspertskoj i institucionalnoj podršci, te posebno istakao značaj bilateralne saradnje.

„Sagovornici su se saglasili da postoji dodatni prostor za unapređenje ekonomske saradnje, koji će, uz zajednički angažman, biti bolje iskorišćen u narednom periodu“, kaže se u saopštenju.

Milatović je naglasio da Crna Gora ostaje posvećena reformama i jačanju odnosa sa članicama EU i da u partnerstvu sa Španijom vidi dodatni strateški potencijal koji treba dalje konkretizovati.

