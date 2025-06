Takmičari džudo kluba Ippon iz Nikšića na turniru u Splitu

Podgorica, (MINA) – Takmičari džudo kluba Ippon iz Nikšića učestvovaće ovog vikenda na jednom od najjačih džudo turnira u regionu – Kup Jadrana 2025, koji će biti održan u Splitu.

Iz džudo kluba Ippon iz Nikšića saopštili su da se na turniru, koji će biti održan u subotu i nedjelju, očekuje veliki broj učesnika iz regiona i Evrope.

Borbe će se održavati u dvorani “Gripe”.

Predsjednik džudo kluba Ippon, Srđan Mrvaljević, kazao je da turnir nosi poseban značaj za njihov klub, kako zbog jake konkurencije, tako i zbog ukupnog nagradnog fonda od deset hiljada EUR, koji će biti raspodijeljen najuspješnijim ekipama.

“Naši borci su spremni i motivisani, a iza njih su sedmice napornih priprema i predanog rada sa trenerima Predragom Stanjevićem, Milanom i Goranom Kodžulovićem, koji će sa njima biti i u Splitu“, rekao je Mrvaljević.

On je istakao da je u ovoj polusezoni njihov klub dobio seniorskog prvaka države i veliki broj kadetskih i pionirskih prvaka države, ali i šampione Balkana i osvajače najjačih međunarodnih regionalnih turnira.

Mrvaljević je dodao da je ovo posljednji turnir i da su očekivanja na najvišem nivou.

On je kazao da džudo klub Ippon neće praviti pauzu tokom ljeta, da će se treninzi održavati redovno jer, kako je dodao, vjeruju da je kontinuitet ključ napretka i razvoja mladih sportista.

Mrvaljević je rekao da su svjesni da se džudom u svijetu bavi više desetina miliona ljudi i da je, uz atletiku, to najmasovniji sport na svijetu sa vjerovatno najvećom konkurencijom.

„Ako želimo da naša djeca iz malene Crne Gore budu uspješna u takvoj konkurenciji, nemamo vremena za pauze, naprotiv, moramo raditi mnogo više i jače od ostalih da bismo ostvarili ono sto želimo i čemu stremimo”, poručio je Mrvaljević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS