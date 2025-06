Radović: Interoperabilnost plaćanja strateški imperativ

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Interoperabilnost plaćanja, u kontekstu rastućih geopolitičkih fragmentacija i digitalnih nejednakosti, predstavlja strateški imperativ, kazala je guvernerka Centralne banke (CBCG) Irena Radović.

Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, prisustvovala Godišnjoj skupštini akcionara Banke za međunarodna poravnanja (Bank for International Settlements – BIS), koja je prethodna dva dana održana u Bazelu.

„Na ovom skupu koji okuplja guvernere centralnih banaka članica BIS-a i drugih centralnih banaka, kao i predstavnike međunarodne finansijske zajednice, razmatrani su glavni nalazi iz godišnjeg ekonomskog izvještaja BIS-a“, kaže se saopštenju.

Navodi se da je posebno naglašeno da trgovinske tenzije i neizvjesnost zasjenjuju globalnu ekonomiju, što zahtijeva pažljivo kalibrisanje politika centralnih banaka.

Iz CBCG su kazali da je diskutovano i o aktuelnim temama povezanim sa transformacijom finansijskog sistema kroz digitalizaciju, o izazovima koji proističu iz primjene vještačke inteligencije, kao i regulaciji i otpornosti finansijskih tržišta.

Kako su rekli, u okviru zasijedanja u Bazelu, održan je i okrugli sto posvećen prekograničnim i instant plaćanjima, na kojem je razgovarano o mogućnostima snaženja međunarodne saradnje radi unapređenja efikasnosti i sigurnosti prekograničnih transakcija, kao i podsticanja finansijke inkluzije.

„Radović je istakla da, u kontekstu rastućih geopolitičkih fragmentacija i digitalnih nejednakosti, interoperabilnost plaćanja predstavlja strateški imperativ“, kaže se u saopštenju.

Ona je naglasila da je značajna izgradnja inkluzivne infrastrukture koja podupire dugoročnu otpornost i ekonomski rast, posebno u manjim i otvorenim tržištima poput Zapadnog Balkana.

Radović je podsjetila na inicijativu koju realizuje CBCG za uvođenje nacionalne platforme za instant plaćanja – TIPS-klon, u saradnji sa Bankom Italije i uz podršku Evropske centralne banke.

Ona je istakla je da će ta moderna infrastruktura omogućiti brže, sigurnije i jeftinije transakcije, čime se podržava konkurentnost i dostupnost finansijskih usluga građanima i privredi, kao dodatna integracija Crne Gore u finansijski ekosistem EU.

Navodi se da je Banka za međunarodna poravnanja, osnovana 1930. godine, najstarija međunarodna finansijska institucija, čija je misija unapređenje monetarne i finansijske saradnje između centralnih banaka širom svijeta.

„CBCG nastavlja da aktivno učestvuje u radu BIS-a i relevantnim međunarodnim forumima, doprinoseći regionalnoj i evropskoj integraciji kroz modernizaciju i institucionalnu izgradnju“, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS