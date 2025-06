Dojava o bombi u avionu bila lažna

Podgorica, (MINA) – Dojava o postavljenoj bombi u avionu koji je saobraćao iz Beograda za Tivat bila je lažna, saopštili su iz Uprave policije i dodali da je uhapšen državljanin Srbije S.M. (23), osumnjičen za lažno prijavljivanje.

Navodi se da je danas u 16 sati i 40 minuta Uprava policije obaviještena od nepoznate osobe da je u avionu koji saobraća na relaciji Beograd – Tivat, a koji je po redu letjenja trebalo da sleti na Aerodrom Tivat u 18 sati i 30 minuta postavljena eksplozivna naprava.

Dodaje se da su, odmah po zaprimanju prijave službenici Sektora za borbu protiv kriminala su zajedno sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti Jug, odjeljenja bezbjednosti Tivat i Herceg Novi, preduzeli niz hitnih sveobuhvatnih mjera i radnji u odnosu na taj događaj, u cilju osiguravanja bezbjednosti svih putnika, kao i identifikaciji osobe koja je uputila poziv.

Iz policije su rekli da su uslijedile koordinisane aktivnosti i formiranje kriznog štaba na Aerodromu Tivat koji je postupao po protokolu za postupanje u kriznim situacijama.

Oni su istakli da je Aerodrom Tivat evakuisan, a po slijetanju pomenutog aviona izvršena je kontrola kako putnika tako i prtljaga sa tog leta.

„Osim toga, policijski službenici Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata, Grupe za protivdiverzionu zaštitu su izvršili protivdiverzioni pregled vazduhoplova i utvrdili da je dojava bila lažna“, kaže se u saopštenju.

Navdi se da su dalje preduzete brojne policijsko tužilačke aktivnosti rezultirale identifikacijom, lociranjem i hapšenjem S.M. u veoma kratkom roku.

„On se sumnjiči za krivično djelo lažno prijavljivanje“, dodaje se u saopštenju.

